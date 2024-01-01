Yavuz Bingöl

Gülü Verin Şarkı Sözleri
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Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel
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İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel
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Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel
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99 yarem var, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
***
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
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Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
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Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
***
Bir sevenim var mı bilmem
Gözden uzaklarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Uzaklarda benim
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
***
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz ile baharda benim
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz, baharda benim
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim dostlar sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
-
Ham meyvayı kopardılar dalından
Beni ayırdılar nazlı yârimden
***
Eğer yârim tutmaz ise salımdan
Onun için açık gider gözlerim
Eğer yârim tutmaz ise salımdan
Onun için açık gider gözlerim
***
Benim yârim yaylalarda oturur
Ak ellerin soğuk suya batırır
***
Demedim mi nazlı yârim ben sana?
"Çok muhabbet tez ayrılık getirir"
Demedim mi nazlı yârim ben sana?
"Çok muhabbet tez ayrılık getirir"
***
Uzun olur gemilerin direği
Yanık olur anaların yüreği
***
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için kapanmıyor gözlerim
Ne sen gelin oldun ne ben güveyi
Onun için kapanmıyor gözlerim
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İstanbuldan Gelen Tatar
Kamçısını Atar Tutar
Garip Oğlan Nerde Yatar
Kondur Beni Allı Gelin
***
İstanbuldan Gelen Tatar
Kamçısını Atar Tutar
Garip Oğlan Handa Yatar
Konduramam Yiğit Seni
***
Büyük Kapının Gelini
Kondur Beni Allı Gelin
Konduracak Yerim Yoktur
Dostumdan Düşmanım Çoktur
Konduramam Yiğit Seni
***
Al Yorganı Kaldır Gelin
Hantallığı Yandır Gelin
Koynundaki Yatan Yiğit
Söyle Bana Kimdir Gelin
***
Al Yorganı Kaldırmışım
Ben Tandere Yandırmışım
Koynumdaki Şu Yiğiti
Ak Sütümden Emdirmişim
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