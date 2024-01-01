Yavuz Bingöl

Bitlis'te Beş Minare Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel *** İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel *** Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel *** 99 yarem var, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel *** Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Turnam Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim *** Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Bir sevenim var mı bilmem Uzaklarda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler *** Saçıma kar yağdırdılar Yaz ile baharda benim Saçıma kar yağdırdılar Yaz, baharda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim dostlar sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yârimden *** Eğer yârim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim Eğer yârim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim *** Benim yârim yaylalarda oturur Ak ellerin soğuk suya batırır *** Demedim mi nazlı yârim ben sana? "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" Demedim mi nazlı yârim ben sana? "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" *** Uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların yüreği *** Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim