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7/24 Dinle Büyük İnsan

Büyük İnsan Şarkı Sözleri

Yavuz Bingöl Büyük İnsan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Büyük İnsan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyük İnsan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Büyük İnsan

  • Bülbülün Kanadı Sarı

  • Aşk Lazım

  • Büyük İnsan

  • Yan sen

  • Efkarlıyım

  • Dön (Akustik)

  • Sen İsen

  • Yorgun

  • Zil Zurna

  • Rastgele

  • Büyük İnsan (Akustik)

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