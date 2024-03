Yavuz Bingöl

Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyo'm düşmana karşı, of Gençliğim eyvah Ana ben gidiyo'm düşmana karşı, of Gençliğim eyvah *** Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of Gençliğim eyvah Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of Gençliğim eyvah *** Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni, of Gençliğim eyvah Ölmeden mezara koydular beni, of Gençliğim eyvah