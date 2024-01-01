Yavuz Bingöl

Çanakkale İçinde Çanakkale içinde aynalı çarşı Ana ben gidiyo'm düşmana karşı, of Gençliğim eyvah Ana ben gidiyo'm düşmana karşı, of Gençliğim eyvah *** Çanakkale içinde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of Gençliğim eyvah Kimimiz nişanlı kimimiz evli, of Gençliğim eyvah *** Çanakkale içinde vurdular beni Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni, of Gençliğim eyvah Ölmeden mezara koydular beni, of Gençliğim eyvah

Ben Bir Küçük Cezveyim Ben bir küçük cezveyim Köşe bucak gezmeyim Ben bir küçük cezveyim Elden ele gezmeyim *** Verin benim yarimi Boynu bükük gezmeyim Verin benim yarimi Boynu bükük gezmeyim *** Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az *** Ben aşık sevme beni Dertlere salma beni Ben aşık sevme beni Dertlere salma beni *** Götür sarrafa göster Kötüysem alma beni Götür sarrafa göster Kötüysem alma beni *** Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az *** Çocuklar çocuklarımız (gülen az) Umudumuz sevincimiz herşeyimiz (ağlayan çok gülen) Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara (az gülen az) Çocuklar büyümek için çırpınırlar (gülen az, gülen az) Yalnız büyüdüğümüz için kederleniriz (ağlayan çok gülen az) *** Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az, gülen az *** Ağlayan çok gülen az Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az

Bitlis'te Beş Minare Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel *** İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel *** Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel *** 99 yarem var, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel *** Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel

Gitme Gitme aklım sende kalır Uyuyamam geceleri Gitme aklım sende kalır Uyuyamam geceleri *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Belki bir şey olmaz ama Korkuyorum elde değil Belki bir şey olmaz ama Korkuyorum elde değil *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme

Yeşil Başlı Telli Turna Yeşil başlı telli turna Şimdi bizim elden uçtu Aklımı başımdan aldı Aman aman Gitti başka göle düştü vay vay *** Bir yar sevdim içerimden Kan damlıyor gözlerimden Nazlı yar gitti elimden Aman aman Gitti başka göle düştü vay Gitti gurbet ele düştü vay vay

Nurettin'e Ağıt Aman Ak Evime Kara Haber Yazdırdım Saya Saya Günlerimi Bitirdim Oy Eller Teskeresini Alıp Giderken Ben Yavrumun Hülyasını Yitirdim Oy *** Aman Tren Gelmiş Şu Treni Süreyim Açın Yüzünü De Yavrum Göreyim Oy Nurimi Sağ Salim Gördüm Diyene Evimi Barkımı Müjde Vereyim Oy

Kaçakçı Kurban Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım *** Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım *** Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir *** Avcı yaralar kekliği Altum’ a giden zor gelir Avcı yaralar kekliği Altum’ a giden zor gelir *** Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider *** Çiğnenir ektiğin güller Ah emeklerin boşa gider Çiğnenir ektiğin güller Ah emeklerin boşa gider *** Lele kurban gülü verin Dönemezsem de gülü verin Lele kurban gülü verin Dönemezsem de gülü verin* *** Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin *** Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm

Yüreğim Yangınlarda yüreğim yangınlarda başedemedim. yar beni terk eylemiş alışamadım. halimi sorma, derdimi sorma, her günüm duman oy *** gide gele in çık yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm duman oy *** saçlarım ağırıyor sabredemedim dönecek biliyorum dinletemedim halimi sorma derdimi sorma her günüm duman oy *** gide gele inçik yollar teselli muhabbetler kâr etmez sorma dindirmez sorma her günüm oy

Ey Sevdiğim Ey sevdiğim sana şikayetim var Ne sevdiğin belli ne sevmediğin Ben de bir i̇nsanım bir de canım var *** Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy *** Eski günler hayalimden gitmiyor Dün dediğin bugünkünü tutmuyor Yiğidim ya sana gücüm yetmiyor *** Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy *** Akarsuyum böyle miydi ahtımız Onun i̇çin viran oldu tahtımız Umudum yok gülmez artık bahtımız *** Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy...