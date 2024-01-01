Yavuz Bingöl

-
Çift jandarma geliyor lo
Kaymakam konağından
Çift jandarma geliyor lo
Kaymakam konağından
***
Fiske vursam kan damlar lo
Kırmızı yanağından
Fiske vursam kan damlar lo
Kırmızı yanağından
***
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
***
Zeytin yaprağı yeşil lo
Altında kahve pişir
Zeytin yaprağı yeşil lo
Altında kahve pişir
***
Benden sana yar olamaz lo
Git aklın başa devşir
Benden sana yar olamaz lo
Git aklın başa devşir
***
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
***
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
Haydi malım, haydi canım
Şinanay aslan yarim
-
Kaleden iniş mi olur
Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay
Ham demir gümüşmolur
Yad ele bakma,ciğerim yakma
Evvelden ikrar verip
Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay
Sonradan dönüşmolur
Yad ele bakma ciğerim yakma
***
Bu dağlar kömürdendir
Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay
Geçen gün ömürdendir
Yad ele bakma ciğerim yakma
Feleğin bir kuşu var
Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay
Çırnağı demirdendir
Yad ele bakma,ciğerim yakma
***
Bu dağlar eze dağlar
Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay
Yar gele geze dağlar
Yad ele bakma,ciğerim bakma
Suları şarabolmuş
Nanay nanay,zalim nanay,kibar nanay
Çiçeği meze dağlar
Yad ele bakma ciğerim yakma
-
Seyyah olup şu alemi gezerim
Seyyah olup şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Gün akşam oldu
***
Kendi efkarımla yar yar okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımla yar yar okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
***
Bilmem amelimden yoksa özümden
Bilmem amelimden yoksa özümden
***
Ağladıkça kan yaş gelir gözümden geir gözümden
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
***
İki elim kalkmaz oldu dizimden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
***
Kul Himmet üstadım ummana daldım
Kul Himmet üstadım ummana daldım
***
Gelenden geçenden haberin aldım
Haberin aldım
***
Mecnun olup şalvar yar yar giyip dolandım
Bir dost buldum amma tez akşam oldu
Mecnun olup şalvar yar yar giyip dolandım
Bir dost buldum amma tez akşam oldu
***
Mecnun olup şalvar yar yar giyip dolandım
Bir dost buldum amma tez akşam oldu
-
Ses verin sesime dağlar
Benim kuzum ordamıdır
Hiç haberin alamadım
Yoksa başı dardamıdır
Hiç haberin alamadım
Yoksa başı dardamıdır
***
Dağlar dağlar, uzun dağlar
Yüreğimde sızın dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
***
Ateş düştü yakar yavrum
Bir gül gibi kokar yavrum
Yüzün gözümün onünde
Yaş içime akar yavrum
Yüzün gözümün onünde
Yaş içime akar yavrum
***
Dağlar dağlar, uzun dağlar
Yüreğimde sızın dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
-
-
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun', kolların boynumdan aşır
At kolun', kolların boynumdan aşır
***
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Fincanın etrafı sarı aman aman
Fincanın etrafı sarı aman aman
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
***
Elimden aldılar yâri aman aman
Elimden aldılar yâri aman aman
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
-
Giderim yolum yaya
Cemalin benzer aya
Giderim yolum yaya
Cemalin benzer aya
***
Eridim helak oldum
Günleri saya saya
Eridim helak oldum
Günleri saya saya
***
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
***
Giderim yolum dardır
Vay bu ne eyvanlıı baldır
Giderim yolum dardır
Vay bu ne eyvanlıı baldır
***
Ben kazanam yar yesin
Niceki canım sağdır
Ben kazanam yar yesin
Niceki canım sağdır
***
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
***
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
Oof oof böyle kar
Bu yılda kaldık bekar
-
Bir ateş sarar acı dolan yürekler,
Yine koşar hasretlere ümitler,
Sana hüzün sevgilerden armağan,
Bir güneş batar yok olur tüm sevdalar,
Yine rüzgar karanlık yamaçlarda,
Sana hasret göz yaşıyla armağan,
Ölmeyi bekler tüm kelebekler,
Aşkla ihanet ateşten hançer
Bir yanık koza olur tüm yürekler,
Yanar durur kor gibi beklerler
Bize ölüm sevgilerden armağan
-
Allı turnam bizim ele varırsan
Allı turnam bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
***
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Oy gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
***
Eğer bizi sual eden olursa
Eğer bizi sual eden olursa
Boynu bükük benzi soluk yar söyle
***
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Oy gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
***
Allı turnam ne gezersin havada?
Allı turnam ne gezersin havada?
Arabam devrildi kaldım burada
***
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Oy gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
***
Ne olmamış kurulmuşum dünyada
Ne olmamış kurulmuşum dünyada
Akşam oldu telli de turnam dön geri
***
Gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
Oy gülüm gülüm kırıldı kolum
Tutmuyor elim turnalar hey
-
Evlerinin önü mersin
Ah sular akmaz gadınım tersin tersin
Ah sular akmaz gadınım tersin tersin
***
Mevlâm seni bana versin
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
***
Evlerinin önü susam
Ah su bulsam da gadınım çevremi yuğsam
Ah su bulsam da gadınım çevremi yuğsam
***
Açsam yüzünü baksam dursam
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
-
Kaç zaman oldu haber gelmedi
Nerdesin yar neredesin
Kaç zaman oldu haber gelmedi
Nerdesin yar neredesin
***
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
***
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
***
Gözlerim yolda gelmez misin
Sana ölürüm bilmez misin
Gözlerim yolda gelmez misin
Sana ölürüm bilmez misin
***
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
***
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
Ay balam sen bana mı küstün
Ay balam niye haberi kestin
-
Yaylasından inmişler üç kız bir ana
İnmişler bala ağlarlar yana yana
Üç kız bir ana
İnmişler ama ağlarlar yana yana
***
Karaları giymişler üç kız bir ana
Giymişler bala ağlarlar yana yana
Üç kız bir ana
Giymişler ama ağlarlar yana yana
***
Acınır hallerine üç kız bir ana
Çıkmışlar dama ağlarlar yana yana
Üç kız bir ana
Çıkmışlar dama ağlarlar yana yana
***
Sokuldum yanlarına üç kız bir ana
Demezler bana ağlarlar yana yana
Üç kız bir ana
Demezler bana ağlarlar yana yana
-
Uçup gittin buralardan
Canımın canı nerdesin
Uçup gittin buralardan
Gözümün nuru nerdesin
***
Gittiğin yol çok mu uzak
Dönülmeyen yerde misin
Gittiğin yol çok mu uzak
Dönülmeyen yerde misin
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allahım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allahım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Şimdi hangi yaban elde
Belki dağda esen yelde
Şimdi hangi yaban elde
Belki dağda esen yelde
***
Allah aşkına dön gel de
Şu gönlüme bayram olsun
Allah aşkına dön gel de
Şu gönlüme bayram olsun
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allahım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allahım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allahım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
-
Hüseynik`ten çıktım şeher yoluna
Can ağrısı tesir etti canıma
Yaradanım merhamet et kuluna
***
Yazık oldu yazık şu genç ömrüme
Bilmem şu feleğin bana kastı ne
***
Telgrafın direkleri sayılmaz
Ati hanım baygın düşmüş ayılmaz
Böyle canlar teneşire koyulmaz
***
Lütfü gelsin telgırafın başına
Bir tel versin musul`da kardaşıma
Bu gençlikte neler geldi başıma
-
Gitti canımın cananı
Ah le canım vah le canım oy canım
Bıraktı beni yaralı
Ah le canım vah le canım oy canım
Bıraktı beni yaralı
Ah le canım vah le canım oy canım
***
Ben bu dertten ölür isem
Ah le canım vah le canım oy canım
Kızlar kazsın mezarımı
Ah le canım vah le canım oy canım
Kızlar kazsın mezarımı
Ah le canım vah le canım oy canım
***
Doktor gelse tabip gelse
Ah le canım vah le canım oy canım
Çare bulunmaz derdime
Ah le canım vah le canım oy canım
Çare bulunmaz derdime
Ah le canım vah le canım oy canım