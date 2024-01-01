Yavuz Bingöl

Yare Şarkı Sözleri
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Dağlar başı olaydım
Çağıraydım çalaydım
O yar bize gelende
Kol boynuma saraydım
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
***
Dağlar başı boran kar
Benzim sarı gönlüm dâr
Her gelen benzi sorar var
Bilmez yürekte ne var
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Bülbül gül için ağlar
***
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Dağlar, dağlar yar yaman dağlar
Eşinden ayrılan ağlar
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Keklik dağlarda çağıldar
Yavrum diye diye ağlar
Günden güne yasa dağlar
Görenlerin bağrı yanar
***
Ağlarım ben kekliğime, leyley
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine, leyley
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik bizden uzaklaştı
Yolumuz sarpa dolaştı
Hünkar kalasını açtı
Belki yavrusuna kavuştu
***
Ağlarım ben kekliğime, leyley
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine, leyley
Ağlarım ben kekliğime
***
Keklik küsme barışalım
Yucamıza kavuşalım
Senden ötmek benden gitmek
Yolmuzda ağlaşalım
***
Ağlarım ben kekliğime, leyley
Seherde öten bülbüle
İpeklenmiş tüylerine
Yanaktaki benlerine, leyley
Ağlarım ben kekliğime
-
Bir şarkı söylerken kendin için
Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir)
Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin
Yürürken bir kuytuda bulursun kendini
***
Önce bir sessizlik
Sarar bütün benliğini
Alır seni kendinden
Götürür uzaklara bir ezgi
Kendinden alır seni
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Bir şarkı söylerken kendin için
Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir)
Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin
Yürürken bir kuytuda bulursun kendini
***
Önce bir sessizlik
Sarar bütün benliğini
Alır seni kendinden
Götürür uzaklara bir ezgi
Kendinden alır seni
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
Kimi öyle, kimi böyle
Her zaman dinlemek olmaz
Arada birde sen söyle
***
Böyle geçer ömür böyle
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Esti seher yeli söküldü seller
Gidiyorum kömür gözlüm ağlama
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Kement atıp yollarımı bağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
***
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Ağlamanın vakti geçti ne çare
Kement atıp yollarımı bağlama
Kement atıp yollarımı bağlama
***
Sana derim, sana kaşı kemanım
Büküldü kametim geçti zamanım
Gidiyorum yedi benli ceylanım
Yarim gitti deyi yürek dağlama
Yarim gitti deyi yürek dağlama
***
Gidiyorum yedi benli ceylanım
Gidiyorum yedi benli ceylanım
Yarim gitti deyi yürek dağlama
Yarim gitti deyi yürek dağlama
***
Karacoğlan der göz yaşım silinir
Bir ok çeksem yüce dağlar delinir
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
***
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yüreciğim bölük bölük bölünür
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
Yaş döküp de arkam sıra çağlama
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Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam
Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından
Dön demeye utanırım zavallı korkularımdan
Arkasına saklandığım gururumdan
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Ah, olur da bir gün sen de özlersen
Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken
Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken
Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin
Her şey seni hatırlatır da yeniden
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Ah, olur da bir gün sen de özlersen
Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
***
Geri dön geri dön
Ne olur geri dön
Uzanıp tutuver elimi bir gün
Utanır diyemem ne olur geri dön
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