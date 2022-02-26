Dağlar Dağlar Şarkı Sözleri
Yavuz Bingöl Dağlar Dağlar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Dağlar Dağlar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dağlar Dağlar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl
Dağlar Dağlar
Tüm Şarkıları
-
Ses verin sesime dağlar
Benim kuzum ordamıdır
Hiç haberin alamadım
Yoksa başı dardamıdır
Hiç haberin alamadım
Yoksa başı dardamıdır
***
Dağlar dağlar, uzun dağlar
Yüreğimde sızın dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
***
Ateş düştü yakar yavrum
Bir gül gibi kokar yavrum
Yüzün gözümün onünde
Yaş içime akar yavrum
Yüzün gözümün onünde
Yaş içime akar yavrum
***
Dağlar dağlar, uzun dağlar
Yüreğimde sızın dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar
Kurdu kuşu sen sakladın
Nerde benim kuzum dağlar