Yavuz Bingöl

Ses verin sesime dağlar Benim kuzum ordamıdır Hiç haberin alamadım Yoksa başı dardamıdır Hiç haberin alamadım Yoksa başı dardamıdır *** Dağlar dağlar, uzun dağlar Yüreğimde sızın dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar *** Ateş düştü yakar yavrum Bir gül gibi kokar yavrum Yüzün gözümün onünde Yaş içime akar yavrum Yüzün gözümün onünde Yaş içime akar yavrum *** Dağlar dağlar, uzun dağlar Yüreğimde sızın dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar Kurdu kuşu sen sakladın Nerde benim kuzum dağlar