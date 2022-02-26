Değmen Benim Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Değmen Benim
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Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
***
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
***
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
***
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)