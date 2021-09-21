Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl, 7 Ekim 1964’te İstanbul'da doğdu. Babasının işi nedeniyle ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara’da beş farklı okulda yapan Bingöl, ortaokul öğrenicisiyken Ankara Devlet Konservatuvarı sınavlarını kazanarak korno-piyano bölümüne girdi. 1979 yılında eğitimini yarıda bırakıp İzmir’e taşındı. Müzik öğretmeni İsmail Ünlü ve annesinin çabaları sonucu 1983’te müziğe geri döndü. Annesiyle sokak düğünlerinde çaldı ve albümler çıkardı. 1986 yılında müzisyen arkadaşı Nihat Aydın ile “Umuda Ezgi” grubunu kurarak protest müzik yaptı. Aktif olarak 7 yıl grubun solistliğini yaptı, on beşe yakın beste yaptı. 1995’te gruptan ayrılıp Sen Türkülerini Söyle adlı ilk solo albümünü çıkardı; bunu sırasıyla Baharım Sensin (1997), Gülen Az (1998), Sitemdir (1999), Üşüdüm Biraz (2000), Belki Yine Gelirsin (2002), Unutulur Her şey (2004), Biz (2005), Yare (2007), Kül (2010), Ateş (2012) adlı albümleri izledi. Türkiye ve yabancı ülkelerde solo konserler verdi. Civan Gasparyan gibi tanınmış sanatçılarla birlikte de sahneye çıktı. Piyanist Mehveş Emeç ile bazı senfonik çalışmalarda da yer aldı. Bingöl, Barış temalı konserler vererek aktivist kimliğini öne çıkardı. 2000 yılında Almanya’da UNESCO tarafından organize edilen bir konser veren sanatçıya “barış elçisi” unvanı verildi. Keşanlı Ali Destanı’ ile Broadway’de sahneye çıkma fırsatı buldu. Son olarak 2018 yılında İhsan adını verdiği albümünü yayımladı.