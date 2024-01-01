Yavuz Bingöl

Ne feryad edersin divane bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın *** Şu dünyada eremezsem murada Bu dünyada eremezsem murada Huzuru mahşere anam divana kalsın Huzuru mahşere anam divana kalsın *** Nesin metedeyim bir karşı kare Nesin metedeyim bir karşı kare Şu sineme açtın anam olunmaz yare Şu sineme açtın anam olunmaz yare *** Dünya tabib gelse derdime çare Dünya tabib gelse derdime çare *** Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın

Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez