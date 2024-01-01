Yavuz Bingöl

Sitemdir Şarkı Sözleri
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Ne feryad edersin divane bülbül
Ne feryad edersin divane bülbül
Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın
Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın
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Şu dünyada eremezsem murada
Bu dünyada eremezsem murada
Huzuru mahşere anam divana kalsın
Huzuru mahşere anam divana kalsın
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Nesin metedeyim bir karşı kare
Nesin metedeyim bir karşı kare
Şu sineme açtın anam olunmaz yare
Şu sineme açtın anam olunmaz yare
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Dünya tabib gelse derdime çare
Dünya tabib gelse derdime çare
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Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
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Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
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