Yavuz Bingöl

Divit (UH) Dividimi kalemimi getirin Feleğe yazılacak yazılarım var Aman dostlar sonunu siz bitirin Yarım kalan nice arzularım var *** Der Şahsenem devri dönsün feleğin Kabul olunmadı hiçbir dileğim Bana öl derseniz nasıl öleyim Arkamdan ağlayan kuzularım var

Dağlar Senden ayrı aylar geçti yıl geçti Şu ömrüme dolu vurdu yaz geçti Dağlar ağlarım karalar bağlarım yarim için Dağlar ağlarım yarime gideyim yol ver geçim *** Bin yıl oldu hiç yüzünü görmedim Senden ayrı konuşmadım gülmedim Dağlar ağlarım karalar bağlarım yarim için Dağlar ağlarım yarime gideyim yol ver geçim *** Her seherde yollarını gözlerim İnan seni, seni ne çok özledim Dağlar ağlarım karalar bağlarım yarim için Dağlar ağlarım yarime gideyim yol ver geçim

Ah Be İstanbul Ah be İstanbul, güzel İstanbul Türlü sevda içinde canım İstanbul Aramızda yollar var aşılmaz değil Köpürür arada denizler geçilmez değil *** Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali Yakamozlarda buluşuruz geç kalma bari Sen karşı kıyıda bir güneş, ben ay misali Yakamozlarda buluşuruz geç kalma bari *** Ah seni can seni can İçimdeki bu heyecan Gel bahar solmadan İkimizide taşır bu can *** Ah seni can seni can İçimdeki bu heyecan Gel bahar solmadan İkimizide taşır bu can İkimizide taşır bu can *** Ah be İstanbul, güzel İstanbul Türlü sevda içinde canım İstanbul *** Ah be İstanbul, güzel İstanbul Türlü sevda içinde canım İstanbul

İki Dağın Arası İki dağın arasında kalmışam Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy Bülbül gibi daldan dala konmuşam oy konmuşam oy *** Ne gün görmüş ne de murad almışam Ana beni bir kötüye verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy *** Bir tasa olsa ezer içerim İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy İçerim de bu canımdan geçerim oy geçerim oy *** Ben yarimi nerde olsa seçerim Ana beni bir zalıma verdiler oy verdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy Verdiler de günahıma girdiler oy girdiler oy

Fidanım Fidanım gül fidanım Gonca günler içinde ağlayanım Canım hey... Bir küçük öfke uğruna gitme *** Acılar olur olur Kavga olur, olabilir Bir an için her şey mümkün olur, olabilir Acılar olur olur Kavga olur, olabilir Ayrılık yok değil olmaz ama olur Gitme...gitme... *** Çok uzak gecelerde Bir sen bir yalnız ben Aşılmaz dönülmezlerden uzaklara Gitme...gitme...

Hicran Olmasın gönlünün bir küçük yarası Lokmanı yoktur, ilacı yoktur Acısı çoktur hicranın El değer kanar, tel değer kanar Bir onu arar şu gönlüm Yel eser aldırma, gönlünü kandırma Ateşin yandırma hicranın Yar alır aklım başımdan Bir kara gözün kaşından Gönül o yarin peşinden Giderse öyle, gitmezse böyle Yinede söyle, yar aman *** Ayrılık ateşten gömleğin giydirir Lokmanı yoktur, ilacı yoktur Acısı çoktur hicranın El değer kanar, tel değer kanar Bir onu arar şu gönlüm Yel eser aldırma, gönlünü kandırma Ateşin yandırma hicranın

Fırın Üstünde Fırın Fırın üstünde fırın Duyun komşular duyun Ben bir yare vuruldum Çaresini siz bulun *** Tara laylay lay lom Pammuk atıyor El atına binmiş Çalım satıyor *** Fırın üstünde mimler Bülbül yuvada inlar Benim sevdiğim sensin Senin sevdiğin kimler

Bir İncecik Duman Bir incecik aman, dumanda tüter Amman aman bacadan Ah oku derler aman, böylede zerhoş Algın yarim hocada Yar yollamış aman, selamda Gemiş amma yüceden Ah kınalıdır amma, on parmağı Algın yari kınalı Ah alamadım amman, dertlide başım Aldım yarin belalı *** Yeşil olur amma, odasının ama boyası Ah mercanmıdır aman, yazması Aldım yarin boyası Nettim sana aman; bir mevlada aman kulası Ah kınalıdır amma, on parmağı Algın yari kınalı Ah alamadım amman, dertlide başım Aldım yarin belalı

Güle Yazdım Güle yazdım adını Bülbül duysa kıskanır Yar aşkından divaneyim Kim görse mecnun sanır *** Yar beni güllere yaz Yaz beni gönlüne yaz Al ömrümü al canım Al senin ömrüne yaz *** Güle sordum adını Gün açılsın gör dedi Yare ömrün vermezsen Aşka ermen zor dedi