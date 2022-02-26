Yavuz Bingöl

Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım Deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın İle hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hâlâ Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım Deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın İle hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hâlâ Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır