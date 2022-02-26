Yavuz Bingöl

El Gibi Şarkı Sözleri
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Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım
Deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın
İle hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben
Beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hâlâ
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım
Deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın
İle hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben
Beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hâlâ
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır