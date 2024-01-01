Yavuz Bingöl

Esti Seher Yeli Esti seher yeli söküldü seller Gidiyorum kömür gözlüm ağlama Ağlamanın vakti geçti ne çare Kement atıp yollarımı bağlama Kement atıp yollarımı bağlama *** Ağlamanın vakti geçti ne çare Ağlamanın vakti geçti ne çare Kement atıp yollarımı bağlama Kement atıp yollarımı bağlama *** Sana derim, sana kaşı kemanım Büküldü kametim geçti zamanım Gidiyorum yedi benli ceylanım Yarim gitti deyi yürek dağlama Yarim gitti deyi yürek dağlama *** Gidiyorum yedi benli ceylanım Gidiyorum yedi benli ceylanım Yarim gitti deyi yürek dağlama Yarim gitti deyi yürek dağlama *** Karacoğlan der göz yaşım silinir Bir ok çeksem yüce dağlar delinir Yüreciğim bölük bölük bölünür Yaş döküp de arkam sıra çağlama Yaş döküp de arkam sıra çağlama *** Yüreciğim bölük bölük bölünür Yüreciğim bölük bölük bölünür Yaş döküp de arkam sıra çağlama Yaş döküp de arkam sıra çağlama

Bomba Affet aşkım (Affet) Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben) Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan Yüzleştir istersen, yok mazeretim Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye Deliyim gözü kara peşinde Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Affet aşkım (Affet) Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben) Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan Yüzleştir istersen, yok mazeretim Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye Deliyim gözü kara peşinde Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (bom bom bom bom bom) Aklıma geldi yaptığım her şey, bir tek sana bir tek bana özel Yemedim içmedim, başım zom zom Senin için her yere bom bom bom bom (bom bom bom bom bom) Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (b-b-bombalarım)

Affedeceğim Düş duymazken yolsuzmu kaldın Canınmı çekti sabahın körü ararsın Bende bir damla kandan anamdan doğdum Altınmısın pırlantamı kaç paralıksın Gelen yedi giden yedi helal hoş olsun Sende onlardan birisin al gözün doysun Sana inanmıyorum aşkından Tam emin olamıyorum kuşkumdan Sana bulaşmak peşine dolaşmak Çok zaman öldürüyor Kalbim kalbine şans tanıyor Belanı bulunca zevke doyunca Pişman olup uykun kaçınca Sen akıllanınca yetmiş milyona söz Affedeceğim.

İyice Duydun mu Ele güvendin mi, sözüme geldin mi? Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi? Kadere sordun mu, hayra yordun mu? Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen İyice duydun mu? Ölüm değil, zulüm değil ki aşk Gidene dön demek ters gelir bize Anam değil, babam değil ki yâr Yakan ateş değil, derdi düşer dile Bu son bakışındı, bu Ve son görüşüm seni, çek git şimdi Bu son yanışımdı, bu Gidişin, sönüşün olsun Ele güvendin mi, sözüme geldin mi? Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi? Kadere sordun mu, hayra yordun mu? Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen İyice duydun mu? Ele güvendin mi, sözüme geldin mi? Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi? Kadere sordun mu, hayra yordun mu? Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen İyice duydun mu? Ölüm değil, zulüm değil ki aşk Gidene dön demek ters gelir bize Anam değil, babam değil ki yâr Yakan ateş değil, derdi düşer dile Bu son bakışındı, bu Ve son görüşüm seni, çek git şimdi Bu son yanışımdı, bu Gidişin, sönüşün olsun Ele güvendin mi, sözüme geldin mi? Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi? Kadere sordun mu, hayra yordun mu? Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen İyice duydun mu? Ele güvendin mi, sözüme geldin mi? Sana yakışmayan terkedişleri yoluma serdin mi? Kadere sordun mu, hayra yordun mu? Yüzüme çarptığın kapıma gelme sen İyice duydun mu?

Sevda Durakları Kalbimi soküp yollara atip Sen uyurken Cekip gittim İcim Rahat senin için Benim icin en dogruyu sectim Beni tani gor ve konuş Halimi sor karsilasirsak İnan herkes aglayacak biz birgun kavusursak Yanar bu sevda duraklari Yanar bu askin sokaklari Biterse bitsin gunun birinde Bulusur elbet dudaklarim Seni seve seve ayrildim ben Seni ope ope Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni ope ope Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben BY O.L.C.A.Y.T.O 63 Kalbimi soküp yollara atip Sen uyurken Cekip gittim İcim Rahat senin için Benim icin en dogruyu sectim Beni tani gör ve konuş Halimi sor karsilasirsak İnan herkes aglayacak biz birgün kavusursak. Yanar bu sevda duraklari Yanar bu askin sokaklari Biterse bitsin gunun birinde Buluşur elbet dudaklarim Seni seve seve ayrildim ben Seni ope ope Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye oleceğim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben

Bedelsiz (Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara) (Uyursan uyanma inşallah) (Benim olanları verirsen onlara) (Mutlu da olama inşallah) İyiliği sana, kötülüğü bana Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok) O güzel hatırına dayandım ama Bitti, çaresi yok Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez Sana neler neler yazdım, çizdim Oku oku bitmez (Bedelsiz, bedelsiz) Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah İyiliği sana, kötülüğü bana Etmişim haberim, yok (yok, yok, yok, yok) O güzel hatırına dayandım ama Bitti, çaresi yok Gidiyorum, döneceğim anlamına gelmez Sana neler neler yazdım, çizdim Oku oku bitmez (Bedelsiz, bedelsiz) Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara (bedelsiz aşklara) Yasak sabahlara (yasak sabahlara) Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Bedelsiz aşklara, yasak sabahlara Uyursan uyanma inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Benim olanları verirsen onlara Mutlu da olama inşallah Sen, inşallah

Yaşanacaksa Yaşanacak Sinmiş üstüme korkularım Etme eyleme acır bi yanım Direnmek ister sesim duyulmaz Kilitlenir çığlığım Sinmiş üstüme korkularım Etme eyleme acır bi yanım Direnmek ister sesim duyulmaz Kilitlenir çığlığım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Sinmiş üstüme korkularım Etme eyleme acır bi yanım Direnmek ister sesim duyulmaz Kilitlenir çığlığım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Kimine fırsat belki de hayat Bana bir çare ayrılıklar var Haramsın bana artık anladım Gitmem lazım Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Yaşanacaksa yaşanacak Ayrılıklar mutsuzluklar Ölüm yok ya bunun sonunda Tüm acılar bir yere kadar Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver Her zaman yaptığın gibi Bana da boş ver unut gitsin Sevgiden kaçmaya devam et Haklısın boş ver

Mavi Gözlü ey tanrim dinle beni bir dilegim var senden yanlizlik bir tek sana mahsus bu hayat yolculugu cekilmez yanlizlik yolla gelsin bi tane yaslanmadan ben.. mavi gözlü olsun dogru sözlü olsun sirin masum kedi gibi seytanligi olsun hem sevgilim olsun arkadasim tammam herkez baksin amma bir tek benim olsun mavi gözlu olsun dogru sözlu olsun sirin masum kedi gibi seytanligi olsun hem sevgilim olsun arkadasim tammam herkez baksin amma bir tek benim olsun bende bi kusurmu var kalbim kirik yaralii kimi sevsem kimii hesabi sorulmali.... simdi ellerim ates dokunani yakmalii kudurdum bu gece sokak sokak bakmalii... ey tanrim dinle beni bir dilegim var senden yanlizlik bir tek tek sana mahsus bu hayat yolculugu cekilmez yanlizlik yolla gelsin bitane yaslanmadan ben.. mavi gözlu olsun dogru sözlu olsun sirin masum kedi gibi seytanligi olsun hem sevgilim olsun arkadasim tammam her baksin amma bir tek benim olsun mavi gözlu olsun dogru sözlu olsun sirin masum kedi gibi seytanligi olsun hem sevgilim olsun arkadasim tammam her baksin amma bir tek benim olsun. bende bi kusurmu var kalbim kirik yaralii.. kudurdum bu gece sokak sokak bakmaliiii....

Bomba Affet aşkım (Affet) Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben) Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan Yüzleştir istersen, yok mazeretim Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye Deliyim gözü kara peşinde Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Affet aşkım (Affet) Seni kırdım üzdüm yordum, özür dilerim Seni ölümlü dünyada bir ben severim (bir ben) Sana birileri bi′ şey demiş, inanma yalan Yüzleştir istersen, yok mazeretim Sen bu gece iyi düşün taşın, koy bizi bir kefeye Deliyim gözü kara peşinde Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (bom bom bom bom bom) Aklıma geldi yaptığım her şey, bir tek sana bir tek bana özel Yemedim içmedim, başım zom zom Senin için her yere bom bom bom bom (bom bom bom bom bom) Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner′deysen ben ben ben or'dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım Sen sen sen ner'deysen ben ben ben or′dayım Senin için denizleri, köprüleri bombalarım Aramıza gireni vururum, ah umurumda mı canını yakarım Bu şehri baştan başa bom bom bombalarım (b-b-bombalarım)

Sevda Durakları (Remix) Kalbimi soküp yollara atip Sen uyurken Cekip gittim İcim Rahat senin için Benim icin en dogruyu sectim Beni tani gor ve konuş Halimi sor karsilasirsak İnan herkes aglayacak biz birgun kavusursak Yanar bu sevda duraklari Yanar bu askin sokaklari Biterse bitsin gunun birinde Bulusur elbet dudaklarim Seni seve seve ayrildim ben Seni ope ope Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni ope ope Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben BY O.L.C.A.Y.T.O 63 Kalbimi soküp yollara atip Sen uyurken Cekip gittim İcim Rahat senin için Benim icin en dogruyu sectim Beni tani gör ve konuş Halimi sor karsilasirsak İnan herkes aglayacak biz birgün kavusursak. Yanar bu sevda duraklari Yanar bu askin sokaklari Biterse bitsin gunun birinde Buluşur elbet dudaklarim Seni seve seve ayrildim ben Seni ope ope Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye oleceğim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben Seni seve seve ayrildim ben Seni öpe öpe Ayrildim ben Başka şansim yoktu Affet Adini diye diye ölecegim ben