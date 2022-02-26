Evlerinin Önü Mersin Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Evlerinin Önü Mersin
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Evlerinin önü mersin
Ah sular akmaz gadınım tersin tersin
Ah sular akmaz gadınım tersin tersin
***
Mevlâm seni bana versin
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
***
Evlerinin önü susam
Ah su bulsam da gadınım çevremi yuğsam
Ah su bulsam da gadınım çevremi yuğsam
***
Açsam yüzünü baksam dursam
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım
Al hançerini gadınım vur ben öleyim
Ah kapınızda bidenem, kul ben olayım