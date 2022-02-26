Fincanın Etrafı Şarkı Sözleri
Yavuz Bingöl Fincanın Etrafı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Fincanın Etrafı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Fincanın Etrafı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl
Fincanın Etrafı
Tüm Şarkıları
-
Fincanın etrafı yeşil aman aman
Fincanın etrafı yeşil aman aman
At kolun', kolların boynumdan aşır
At kolun', kolların boynumdan aşır
***
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Sarhoşam dilim dolaşır aman aman
Aman kız, canım kız, öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
***
Fincanın etrafı sarı aman aman
Fincanın etrafı sarı aman aman
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
Ağlarım sızlarım ben zarı zarı
***
Elimden aldılar yâri aman aman
Elimden aldılar yâri aman aman
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni
Aman kız canım kız öldürdün beni
El ettin göz ettin mahvettin beni