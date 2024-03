Yavuz Bingöl

Seher yeli selam söyle yarime Gel hele de gülüm, gel hele Beni kula, kul eyledi bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Değme kuşlar konmaz iken dalına Gel hele de gülüm, gel hele Gurbet eli yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Gurbet eli yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Hasretin acısı bağrımı deler Gel hele de gülüm, gel hele Nedendir ki ben ağlarım el güler Gel hele he gülüm, gel hele *** Ne bir mektup gelir ne haber salar Gel hele de gülüm, gel hele Postaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Postaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Aşığın sinesi benzer sazına Gel hele de gülüm, gel hele Geceleri uyku girmez gözüme Gel hele de gülüm, gel hele *** Takatim yok sular indi dizime Gel hele de gülüm, gel hele Hastaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele *** Hastaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele Hastaneyi yol eyledik bu sene Gel hele de gülüm, gel hele Hastaneyi yol eyledik bu sene

Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama *** Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama *** Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel *** Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel