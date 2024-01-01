Yavuz Bingöl

Geri Dön Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından Dön demeye utanırım zavallı korkularımdan Arkasına saklandığım gururumdan *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin Her şey seni hatırlatır da yeniden *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön

Keklik Keklik dağlarda çağıldar Yavrum diye diye ağlar Günden güne yasa dağlar Görenlerin bağrı yanar *** Ağlarım ben kekliğime, leyley Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine, leyley Ağlarım ben kekliğime *** Keklik bizden uzaklaştı Yolumuz sarpa dolaştı Hünkar kalasını açtı Belki yavrusuna kavuştu *** Ağlarım ben kekliğime, leyley Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine, leyley Ağlarım ben kekliğime *** Keklik küsme barışalım Yucamıza kavuşalım Senden ötmek benden gitmek Yolmuzda ağlaşalım *** Ağlarım ben kekliğime, leyley Seherde öten bülbüle İpeklenmiş tüylerine Yanaktaki benlerine, leyley Ağlarım ben kekliğime

Böyle Geçer Ömür Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle

Esti Seher Yeli Esti seher yeli söküldü seller Gidiyorum kömür gözlüm ağlama Ağlamanın vakti geçti ne çare Kement atıp yollarımı bağlama Kement atıp yollarımı bağlama *** Ağlamanın vakti geçti ne çare Ağlamanın vakti geçti ne çare Kement atıp yollarımı bağlama Kement atıp yollarımı bağlama *** Sana derim, sana kaşı kemanım Büküldü kametim geçti zamanım Gidiyorum yedi benli ceylanım Yarim gitti deyi yürek dağlama Yarim gitti deyi yürek dağlama *** Gidiyorum yedi benli ceylanım Gidiyorum yedi benli ceylanım Yarim gitti deyi yürek dağlama Yarim gitti deyi yürek dağlama *** Karacoğlan der göz yaşım silinir Bir ok çeksem yüce dağlar delinir Yüreciğim bölük bölük bölünür Yaş döküp de arkam sıra çağlama Yaş döküp de arkam sıra çağlama *** Yüreciğim bölük bölük bölünür Yüreciğim bölük bölük bölünür Yaş döküp de arkam sıra çağlama Yaş döküp de arkam sıra çağlama