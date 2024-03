Yavuz Bingöl

Alışırım zannettiğim yokluğundan acılanmam Vazgeçmek zor senin o büyülü tuhaf sıcağından Dön demeye utanırım zavallı korkularımdan Arkasına saklandığım gururumdan *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Her şey bana seni hatırlatır unutmak isterken Utanırım hep o acılı şarkılarla ağlarken Bazen bir dost ya da bir çiçekle evime gelirsin Her şey seni hatırlatır da yeniden *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Ah, olur da bir gün sen de özlersen Olur da bir gün sen de gözlerimle buluşmayı istersen Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön *** Geri dön geri dön Ne olur geri dön Uzanıp tutuver elimi bir gün Utanır diyemem ne olur geri dön

Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle