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Yare Şarkı Sözleri

Yavuz Bingöl Yare şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Yare şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yare sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Yare

  • Geri Dön

  • Yeşil Başlı Gövel Ördek

  • Keklik

  • Böyle Geçer Ömür

  • Türlü Türlü

  • Yıllar Sonra

  • Esti Seher Yeli

  • Sensiz Yapamam

  • Yemin

  • Dağlar Başı Olaydım

  • Şemsiye

  • Keşkem

  • Serçeşme

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