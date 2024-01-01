Yavuz Bingöl

Gitme Gitme aklım sende kalır Uyuyamam geceleri Gitme aklım sende kalır Uyuyamam geceleri *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Belki bir şey olmaz ama Korkuyorum elde değil Belki bir şey olmaz ama Korkuyorum elde değil *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme *** Hiç ayrılmadık seninle Hiç ayrılmadık seninle Değil bir sene bir gün bile Gitme

Ben Bir Küçük Cezveyim Ben bir küçük cezveyim Köşe bucak gezmeyim Ben bir küçük cezveyim Elden ele gezmeyim *** Verin benim yarimi Boynu bükük gezmeyim Verin benim yarimi Boynu bükük gezmeyim *** Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az *** Ben aşık sevme beni Dertlere salma beni Ben aşık sevme beni Dertlere salma beni *** Götür sarrafa göster Kötüysem alma beni Götür sarrafa göster Kötüysem alma beni *** Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az gülen az Ağlayan çok gülen az *** Çocuklar çocuklarımız (gülen az) Umudumuz sevincimiz herşeyimiz (ağlayan çok gülen) Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara (az gülen az) Çocuklar büyümek için çırpınırlar (gülen az, gülen az) Yalnız büyüdüğümüz için kederleniriz (ağlayan çok gülen az) *** Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az Gülen az, gülen az *** Ağlayan çok gülen az Gülen az, gülen az Ağlayan çok gülen az

Bitlis'te Beş Minare Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel *** İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel *** Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel *** 99 yarem var, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel *** Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel

Nurettin'e Ağıt Aman Ak Evime Kara Haber Yazdırdım Saya Saya Günlerimi Bitirdim Oy Eller Teskeresini Alıp Giderken Ben Yavrumun Hülyasını Yitirdim Oy *** Aman Tren Gelmiş Şu Treni Süreyim Açın Yüzünü De Yavrum Göreyim Oy Nurimi Sağ Salim Gördüm Diyene Evimi Barkımı Müjde Vereyim Oy

Kaçakçı Kurban Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım Lele kurban ben olayım Ah göğsünde ben olayım *** Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım Senin yerin sıcak kalsın Ah yine giden ben olayım *** Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir Lele kurban zor gelir Dağlara giden zor gelir *** Avcı yaralar kekliği Altum’ a giden zor gelir Avcı yaralar kekliği Altum’ a giden zor gelir *** Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider Lele kurban boşa gider Ne söylersen boşa gider *** Çiğnenir ektiğin güller Ah emeklerin boşa gider Çiğnenir ektiğin güller Ah emeklerin boşa gider *** Lele kurban gülü verin Dönemezsem de gülü verin Lele kurban gülü verin Dönemezsem de gülü verin* *** Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin *** Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm Kan kırmızı gül verin Mayın tarlasına düştüm