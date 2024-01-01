Yavuz Bingöl

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yârimden *** Eğer yârim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim Eğer yârim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim *** Benim yârim yaylalarda oturur Ak ellerin soğuk suya batırır *** Demedim mi nazlı yârim ben sana? "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" Demedim mi nazlı yârim ben sana? "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" *** Uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların yüreği *** Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Turnam Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim *** Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Bir sevenim var mı bilmem Uzaklarda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler *** Saçıma kar yağdırdılar Yaz ile baharda benim Saçıma kar yağdırdılar Yaz, baharda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim dostlar sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram

Allı Gelin İstanbuldan Gelen Tatar Kamçısını Atar Tutar Garip Oğlan Nerde Yatar Kondur Beni Allı Gelin *** İstanbuldan Gelen Tatar Kamçısını Atar Tutar Garip Oğlan Handa Yatar Konduramam Yiğit Seni *** Büyük Kapının Gelini Kondur Beni Allı Gelin Konduracak Yerim Yoktur Dostumdan Düşmanım Çoktur Konduramam Yiğit Seni *** Al Yorganı Kaldır Gelin Hantallığı Yandır Gelin Koynundaki Yatan Yiğit Söyle Bana Kimdir Gelin *** Al Yorganı Kaldırmışım Ben Tandere Yandırmışım Koynumdaki Şu Yiğiti Ak Sütümden Emdirmişim