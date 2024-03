Yavuz Bingöl

Harman Yeri Harman yeri sürseler Oy sanem, oy sanem Yerine gül ekseler Esmer gaday ben alim *** Yerine gül ekseler Esmer gaday ben alim *** Bahtılı kız başına Oy sanem, oy sanem Sevdiğine verseler Esmer gaday ben alim *** Sevdiğine verseler Esmer gaday ben alim *** Harman yeri, yaş yeri Oy sanem, oy sanem Yavaş yürü, hoş yürü Esmer gaday ben alim *** Yavaş yürü, hoş yürü Esmer gaday ben alim *** Gel beraber gezelim Oy sanem, oy sanem Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim *** Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim *** Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim Sevdiğim gitme geri Esmer gaday...

Bekle Buğday Tanesi Bekle kar altında kalan buğday tanesi Yine onun sularıyla yeşereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Korku kar eylemez bir kez yola düşene Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin

Bir Zamanlar Aşkın bir sürgün yeri Yine düştüm ben yola Hasretimi vurdum dağlara *** Buğulandı yine camlar Yalnızlığı çeken anlar Mutlu muyduk bir zamanlar *** Sensiz doğan güneşi Söyle ben neyleyim Aşkın ile bak divaneyim *** Buğulandı yine camlar Yalnızlığı çeken anlar Mutlu muyduk bir zamanlar

Bülbülün Kanadı Sarı Bülbülün kanadı sarı Ben ağlarım zarı zarı Elimden aldılar yari Garip garip ötme bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dahi sen katma bülbül *** Bülbülün kanadı beyaz Gece buzlu gündüz ayaz Al kalemi derdini yaz Garip garip ötme bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dahi sen katma bülbül

Leyli Leyli Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni Uçurumlar kayalıklar sorarsa beni Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni Ayışığı gecelerden sorarsa beni Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar

Aşar Gidersin Yolları, dağları aşar gidersin Tomurcuk gülleri biçer gidersin Yolları, dağları aşar gidersin Tomurcuk gülleri biçer gidersin *** Bilirim, bu sevda çok gelir sana Varır, bir kötüyü seçer gidersin Bilirim, bu sevda çok gelir sana Varır, bir kötüyü seçer gidersin *** Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim *** Yolları gözlerim gelirsin diye Baharı beklerim dönersin diye Yolları gözlerim gelirsin diye Baharı beklerim dönersin diye *** Bir nazlı ekine durur tarlalar Yine bu yollara düşersin diye Bir nazlı ekine durur tarlalar Yine bu yollara düşersin diye *** Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim