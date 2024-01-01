Gülen Az Şarkı Sözleri
Yavuz Bingöl Gülen Az şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Gülen Az şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülen Az sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Lele kurban ben olayım
Ah göğsünde ben olayım
Lele kurban ben olayım
Ah göğsünde ben olayım
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Senin yerin sıcak kalsın
Ah yine giden ben olayım
Senin yerin sıcak kalsın
Ah yine giden ben olayım
***
Lele kurban zor gelir
Dağlara giden zor gelir
Lele kurban zor gelir
Dağlara giden zor gelir
***
Avcı yaralar kekliği
Altum’ a giden zor gelir
Avcı yaralar kekliği
Altum’ a giden zor gelir
***
Lele kurban boşa gider
Ne söylersen boşa gider
Lele kurban boşa gider
Ne söylersen boşa gider
***
Çiğnenir ektiğin güller
Ah emeklerin boşa gider
Çiğnenir ektiğin güller
Ah emeklerin boşa gider
***
Lele kurban gülü verin
Dönemezsem de gülü verin
Lele kurban gülü verin
Dönemezsem de gülü verin*
***
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gül verin
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gül verin
***
Kan kırmızı gül verin
Mayın tarlasına düştüm
Kan kırmızı gül verin
Mayın tarlasına düştüm
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Ben bir küçük cezveyim
Köşe bucak gezmeyim
Ben bir küçük cezveyim
Elden ele gezmeyim
***
Verin benim yarimi
Boynu bükük gezmeyim
Verin benim yarimi
Boynu bükük gezmeyim
***
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
***
Ben aşık sevme beni
Dertlere salma beni
Ben aşık sevme beni
Dertlere salma beni
***
Götür sarrafa göster
Kötüysem alma beni
Götür sarrafa göster
Kötüysem alma beni
***
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az gülen az
Ağlayan çok gülen az
***
Çocuklar çocuklarımız (gülen az)
Umudumuz sevincimiz herşeyimiz (ağlayan çok gülen)
Kirlenmemiş bir dünya bırakalım onlara (az gülen az)
Çocuklar büyümek için çırpınırlar (gülen az, gülen az)
Yalnız büyüdüğümüz için kederleniriz (ağlayan çok gülen az)
***
Gülen az, gülen az
Ağlayan çok gülen az
Gülen az, gülen az
***
Ağlayan çok gülen az
Gülen az, gülen az
Ağlayan çok gülen az
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Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel
Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel
***
İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel
Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel
***
Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel
Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel
***
99 yarem var, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
***
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel
Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel
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Gitme aklım sende kalır
Uyuyamam geceleri
Gitme aklım sende kalır
Uyuyamam geceleri
***
Hiç ayrılmadık seninle
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile
Gitme
***
Hiç ayrılmadık seninle
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile
Gitme
***
Belki bir şey olmaz ama
Korkuyorum elde değil
Belki bir şey olmaz ama
Korkuyorum elde değil
***
Hiç ayrılmadık seninle
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile
Gitme
***
Hiç ayrılmadık seninle
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile
Gitme
***
Hiç ayrılmadık seninle
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile
Gitme
***
Hiç ayrılmadık seninle
Hiç ayrılmadık seninle
Değil bir sene bir gün bile
Gitme
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Aman Ak Evime Kara Haber Yazdırdım
Saya Saya Günlerimi Bitirdim Oy
Eller Teskeresini Alıp Giderken
Ben Yavrumun Hülyasını Yitirdim Oy
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Aman Tren Gelmiş Şu Treni Süreyim
Açın Yüzünü De Yavrum Göreyim Oy
Nurimi Sağ Salim Gördüm Diyene
Evimi Barkımı Müjde Vereyim Oy
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Ey sevdiğim sana şikayetim var
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin
Ben de bir i̇nsanım bir de canım var
***
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
***
Eski günler hayalimden gitmiyor
Dün dediğin bugünkünü tutmuyor
Yiğidim ya sana gücüm yetmiyor
***
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
***
Akarsuyum böyle miydi ahtımız
Onun i̇çin viran oldu tahtımız
Umudum yok gülmez artık bahtımız
***
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy hainsin oy zalimsin oy nedeyim oy
Ne sevdiğin belli ne sevmediğin oy...
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