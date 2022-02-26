Gülü Verin Şarkı Sözleri
Yavuz Bingöl Gülü Verin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Gülü Verin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gülü Verin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
-
-
Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
***
Bir sevenim var mı bilmem
Gözden uzaklarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Uzaklarda benim
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
***
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz ile baharda benim
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz, baharda benim
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim dostlar sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
-
-
-
-
-