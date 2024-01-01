Yavuz Bingöl

Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez