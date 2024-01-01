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7/24 Dinle Sitemdir

Sitemdir Şarkı Sözleri

Yavuz Bingöl Sitemdir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Sitemdir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sitemdir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Sitemdir

  • Kara Tren

  • Yara Sağalır

  • Üzme

  • Turnam

  • Yaylalar

  • Yarim Nerdesin

  • Zifir Saçların

  • Pencereme Ay Düşse

  • Yarım Söz

  • Divane Bülbül

  • Sarı Gelin

  • Uzaktan Sevdim

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