Yavuz Bingöl

Kırmızı gül, demet demet Kırmızı gül, demet demet Sevda değil bir alamet Balam nenni, yavrum nenni Sevda değil bir alamet Balam nenni, yavrum nenni *** Gitti gelmez o Muhammed Gitti gelmez o Muhammed Şol revanda balam kaldı Yavrum kaldı, balam nenni Şol revanda balam kaldı Yavrum kaldı, balam nenni *** Kırmızı gül her dem olmaz Kırmızı gül her dem olmaz Yaralara merhem olmaz Balam nenni, yavrum nenni Yaralara merhem olmaz Balam nenni, yavrum nenni *** Ol tabipten merhem gelmez Ol tabipten merhem gelmez Şol revanda balam kaldı Yavrum kaldı, balam nenni Şol revanda balam kaldı Yavrum kaldı, balam nenni

Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama *** Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama *** Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel *** Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel