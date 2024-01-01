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7/24 Dinle Yüreğimdeki Barış Şarkıları

Yüreğimdeki Barış Şarkıları Şarkı Sözleri

Yavuz Bingöl Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Yüreğimdeki Barış Şarkıları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yüreğimdeki Barış Şarkıları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Yüreğimdeki Barış Şarkıları

  • Kol Düğmeleri

  • Aynalı Kemer

  • Yine Yol Göründü Gurbete

  • Dönence

  • Gülpembe

  • Söyle Zalım Sultan

  • Gibi Gibi

  • Ben Bilirim

  • Dağlar Dağlar

  • Sakız Hanım ve Mahur Bey

  • Can Bedenden Çıkmayınca

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