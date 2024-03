Yavuz Bingöl

Kol Düğmeleri Hatırlarım bugün gibi sessiz geçen son geceyi Başın öne eğik bir suçlu gibi bana verdiğin hediyeyi İki küçük kol düğmesi bütün bir aşk hikayesi İki düğme iki ayrı kolda bizim gibi ayrı yolda *** Akşam olunca sustururum herkesi her her şeyi Gelir kol düğmelerimin birleşme saati Usul usul çıkarır koyarım kutuya yan yana Bitsin bu işkence kalsınlar bu arada *** Heyhat sabah gün ışıldar yalnız gece buluşanlar Yaşlı gözlerle ayrılırlar düğmeler gibi Bizim gibi bizim gibi ayrılırlar bizim gibi ayrılırlar

Aynalı Kemer Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Mor menekşe, nergis dizmiş boynuna Kuşluk vakti aldı beni koynuna Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken Seher vakti bir güzele vuruldum Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum *** Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum Aynalı kemer ince bele, bu can kurban tatlı dile Seher vakti bir güzele vuruldum

Yine Yol Göründü Gurbete Yine yol göründü gurbete Güz geldi yapraklar döküldü Martılar göç etti, turnalar süzüldü Yine yol göründü gurbete *** Köyüme kara kış çökse de Aşıklar boynunu bükse de Desen ki, "Nazlı yar insafa gelse de" Yine yol göründü gurbete *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya, yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Derdimi kimlere söyleyim Ben garip Barış'ım neyleyim Anamdan, babamdan, yurdumdan uzakta Yine yol göründü gurbete *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki *** Acı keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki

Dönence Gün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek biliyorum, biliyorum *** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Duyuyorum Biliyorum *** Kapkara bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Dönence Dönence *** Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum Görüyorum *** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Duyuyorum Biliyorum *** Kapkara bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Dönence Dönence *** Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum Görüyorum *** Gün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum (biliyorum, dönence) Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek biliyorum, biliyorum (gün dönende dönence)

Gülpembe Sen gülünce güller açar Gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe Sen gelince bahar gelir Gülpembe Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz olamadı Gülpembe Dudağımda son bir türkü Gülpembe Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe *** Güz yağmurlarıyla bir gün göçtün gittin inanamadık Gülpembe Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz olamadı Gülpembe Gözlerimde son bir bulut Gülpembe Hala hep seni arar, seni bekler Gülpembe *** Sen gülünce güller açar Gülpembe Bülbüller seni söyler biz dinlerdik Gülpembe Sen gelince bahar gelir Gülpembe Dereler seni çağlar sevinirdik Gülpembe *** Dudağımda son bir türkü Gülpembe Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe

Söyle Zalım Sultan Sıra sıra dağlardan erişilmez yaylalardan Kuş uçmaz kervan geçmez bilinmez binbir yoldan Gel dedinde gelmedim mi söyle gelmedim mi söyle gelmedim mi Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle söyle Söyle gelmedim mi söyle gelmedim mi Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle *** Gül yüzünden bal yanaktan sırma saçtan al dudaktan Kumru gibi kaçan gözden ince belden al topuktan Sev dedinde sevmedim mi söyle sevmedim mi söyle sevmedim mi Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle söyle Söyle sevmedim mi söyle sevmedim mi Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle *** Barış kul sana kurban yoktur derdime derman Hançerini vur sineme çok naz ettin zalım sultan Öl de gayri öleyim mi söyle öleyim mi söyle öleyim mi Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle söyle Söyle öleyim mi söyle öleyim mi Aman hele hele sultan zalım zalım sultan söyle

Gibi Gibi Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu ** Sanki biraz naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez ** Sen de biraz naz ediyorsun amma Sanki bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Zehirin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe, yüreğim zincir ** Sanki fazla naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Kimse sevemez, benim gibi seni Kırk yılda bir gelir Barış gibisi ** Sen de fazla naz ediyorsun amma Yine de bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi

Ben Bilirim Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim Deli gönül sevdasını ben bilirim, ben bilirim Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim Yardan ayrı kalmasını ben bilirim, ben bilirim *** Yumuk yumuk elleri var, kömür kömür gözleri var Yumuk yumuk elleri var, kömür kömür gözleri var Daha daha neleri var, ben bilirim, ben bilirim Daha daha neleri var, ben bilirim, ben bilirim *** Kışlalara erdi bahar, tezkereye birkaç gün var Kışlalara erdi bahar, tezkereye birkaç gün var Barışa da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim Barışa da bir sorsalar, ben bilirim, ben bilirim *** Sen gideli kaç yıl oldu, yürekleri hazan vurdu Sen gideli kaç yıl oldu, yürekleri hazan vurdu Şarkıların öksüz kaldı, ben bilirim, ben bilirim Şarkıların öksüz kaldı, ben bilirim, ben bilirim