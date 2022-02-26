Mühür Gözlüm Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Mühür Gözlüm
Tüm Şarkıları
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Mühür gözlüm seni elden
Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım, kıskanırım
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Uçan kuştan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım
Uçan kuştan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım
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Havadaki turnalardan
Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım
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Yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım