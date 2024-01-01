Yavuz Bingöl

-
Deli gönül Abdal olmuş, gezer deryada
Bir nefeslik yolum kalmış, varamam sana
Düştüm bir deli deli sevdaya
Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın
Düştüm bir deli deli sevdaya
Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda
Avareyim dolanırım gurbet bağında
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
-
-
Aydost
Canım hey
***
Kalktı göç eyledi avşar elleri hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri
Ağır, ağır giden elleri bizimdir
***
Arap atlar yakın eder ırağı
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağ başından aşan yollar bizimdir
Yollar bizimdir, yollar bizimdir
Yollar bizimdir
***
Aydost
Canım hey
***
Dadaloğlum bir gün kavga kurulur hey hey
Dadaloğlum bir gün kavga kurulur
Tüfek ile davlumbazlar vurulur
***
Nice koç yiğitler yere serilir
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir
-
Bir Nisan yağmurunda
Islandı yandı gönlüm
Sarı sarı yapraklarla
Ay düştü soldu gönlüm
***
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Sen çıkıp gelsen
Sen çıkıp gelsen
***
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Sen çıkıp gelsen
Sen çıkıp gelsen
***
Bir Nisan yağmurunda
Islandı yandı gönlüm
Sarı sarı yapraklarla
Ay düştü soldu gönlüm
***
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Sen çıkıp gelsen
Sen çıkıp gelsen
-
Düşlerin parlayıp söndüğü yerde
Buluşmak seninle bir akşam üstü
Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi
Sığınmak, gözlerine sığınmak bir akşam üstü
Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış
Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi
***
Bir orman bir gece kar altındayken
Çocuksu, uçarı koşmak seninle
Elini avcumda bulup yitirmek, yitirmek
Sığınmak, ellerine sığınmak bir gece vakti
Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek
Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken
***
Bir kenti böylece bırakıp gitmek
İçinde bin kaygı, binbir soruyla
Bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım ezgi
Sığınmak, şarkılara sığınmak bir ömür boyu
Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış
Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi
Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek
Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken
(Ohh bitti)
(İyi ki varsınız efendim teşekkür ederim)
-
Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım
Deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın
İle hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben
Beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hâlâ
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım
Deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın
İle hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben
Beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hâlâ
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
-
İçimde bir sızı var
Göğsümde büyür, anne
Koskoca bir şehirde
Yalnızım yine, anne
***
İçimde bir sızı var
Göğsümde büyür, anne
Koskoca bir şehirde
Yalnızım yine, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Bu şehir hüzün kokar
Kaybolmuş tüm sokaklar
Hepimiz yıldız gibi
Yalnızız yine, anne
***
Bu şehir hüzün kokar
Kaybolmuş tüm sokaklar
Hepimiz yıldız gibi
Yalnızız yine, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
-
-
Gönül çalamazsan aşkın sazını, aşkın sazını
Gönül çalamazsan aşkın sazını
Ne perdeye dokun, ne teli incit
Eğer çekemezse gülün nazını
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
***
Eğer çekemezse gülün nazını
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
***
Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa
Dinle ki bülbülü gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa?
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök canım ne dalı incit, ne dalı incit
***
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit
-
-
-
Gökte uçan huma kuşu
Tozludur hayat yokuşu oy
Gökte uçan huma kuşu
Tozludur hayat yokuşu oy
***
Feleğin bize bakışı
Hoş mudur, hoş değil midir?
Feleğin bize bakışı
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bir fener al da eline
Karanlığın vur beline
Bak şu köyün güzeline
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bana bir sevgili göster
Ben istemem, gönül ister
Yüzünden pahalı astar
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Çınar gökyüzünü deler
Yaprağını yele salar oy
Çınar gökyüzünü deler
Yaprağını yele salar oy
***
Söyle derdini, deseler
Hoş mudur, hoş değil midir?
Söyle derdini, deseler
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bir fener al da eline
Karanlığın vur beline
Bak şu köyün güzeline
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bana bir sevgili göster
Ben istemem, gönül ister
Yüzünden pahalı astar
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bir fener al da eline
Karanlığın vur beline
Bak şu köyün güzeline
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bana bir sevgili göster
Ben istemem, gönül ister
Yüzünden pahalı astar
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
-
Bu dağda yaşarmış söylenmez türküymüş
Güneşle doğarmış bilinmez öyküymüş
Yüksekten uçarmış turnalarla dostmuş
Benim kirvem imiş
***
Bu dağda yaşarmış söylenmez türküymüş
Güneşle doğarmış bilinmez öyküymüş
Yüksekten uçarmış turnalarla dostmuş
Benim kirvem imiş
***
Bu dağda yaşarmış söylenmez türküymüş
Güneşle doğarmış bilinmez öyküymüş
Yüksekten uçarmış turnalarla dostmuş
Benim kirvem imiş
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım