Ne Gelirse Sevdadan Gelir Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Ne Gelirse Sevdadan Gelir
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Deli gönül Abdal olmuş, gezer deryada
Bir nefeslik yolum kalmış, varamam sana
Düştüm bir deli deli sevdaya
Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın
Düştüm bir deli deli sevdaya
Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda
Avareyim dolanırım gurbet bağında
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy