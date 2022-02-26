Yavuz Bingöl

Deli gönül Abdal olmuş, gezer deryada Bir nefeslik yolum kalmış, varamam sana Düştüm bir deli deli sevdaya Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın Düştüm bir deli deli sevdaya Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda Avareyim dolanırım gurbet bağında Kapılmışım bir hain rüzgara Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın Kapılmışım bir hain rüzgara Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy