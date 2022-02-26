Neredesin Sen Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Neredesin Sen
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Şu garip halimden bilen işverin azlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Neredesin sen, neredesin sen
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Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip şu yarama melhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Neredesin sen, neredesin sen, neredesin sen