Yavuz Bingöl

Şu garip halimden bilen işverin azlı Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Neredesin sen, neredesin sen *** Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor Hiç bir tabip şu yarama melhem olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen Neredesin sen, neredesin sen, neredesin sen