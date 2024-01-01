Yavuz Bingöl

Nisan Yağmuru Bir Nisan yağmurunda Islandı yandı gönlüm Sarı sarı yapraklarla Ay düştü soldu gönlüm *** Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Sen çıkıp gelsen Sen çıkıp gelsen *** Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Sen çıkıp gelsen Sen çıkıp gelsen *** Bir Nisan yağmurunda Islandı yandı gönlüm Sarı sarı yapraklarla Ay düştü soldu gönlüm *** Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Tam gemiler kaçtı derken Turnalar uçtu derken Sen çıkıp gelsen Sen çıkıp gelsen

Aydost Aydost Canım hey *** Kalktı göç eyledi avşar elleri hey Kalktı göç eyledi avşar elleri Ağır, ağır giden elleri bizimdir *** Arap atlar yakın eder ırağı Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağ başından aşan yollar bizimdir Yollar bizimdir, yollar bizimdir Yollar bizimdir *** Aydost Canım hey *** Dadaloğlum bir gün kavga kurulur hey hey Dadaloğlum bir gün kavga kurulur Tüfek ile davlumbazlar vurulur *** Nice koç yiğitler yere serilir Nice koç yiğitler yere serilir Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir

Gözlerin Düşlerin parlayıp söndüğü yerde Buluşmak seninle bir akşam üstü Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi Sığınmak, gözlerine sığınmak bir akşam üstü Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi *** Bir orman bir gece kar altındayken Çocuksu, uçarı koşmak seninle Elini avcumda bulup yitirmek, yitirmek Sığınmak, ellerine sığınmak bir gece vakti Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken *** Bir kenti böylece bırakıp gitmek İçinde bin kaygı, binbir soruyla Bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım ezgi Sığınmak, şarkılara sığınmak bir ömür boyu Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken (Ohh bitti) (İyi ki varsınız efendim teşekkür ederim)

Ne Gelirse Sevdadan Gelir Deli gönül Abdal olmuş, gezer deryada Bir nefeslik yolum kalmış, varamam sana Düştüm bir deli deli sevdaya Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın Düştüm bir deli deli sevdaya Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda Avareyim dolanırım gurbet bağında Kapılmışım bir hain rüzgara Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın Kapılmışım bir hain rüzgara Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir İnan az gelir, inan az gelir *** Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy

El Gibi Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım Deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın İle hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hâlâ Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Ne bir ses ne de haber Gelmiyor artık senden Öylece kalakaldım Deli hasretinle ben *** Bir yabancı selamın İle hüzünlere daldım Kendi ellerimle ben Beni kederlere saldım *** Sonunda bir oyuncak Kara sevda aldım senden Yani değişmedim hâlâ Öyle biraz çocuk kaldım *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır *** Yok, öyle el gibi durma, gül biraz Sana gülmeler yaraşır Yok, öyle güz gibi soğuk olma Güz ayrılık taşır

Annem İçimde bir sızı var Göğsümde büyür, anne Koskoca bir şehirde Yalnızım yine, anne *** İçimde bir sızı var Göğsümde büyür, anne Koskoca bir şehirde Yalnızım yine, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Bu şehir hüzün kokar Kaybolmuş tüm sokaklar Hepimiz yıldız gibi Yalnızız yine, anne *** Bu şehir hüzün kokar Kaybolmuş tüm sokaklar Hepimiz yıldız gibi Yalnızız yine, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne *** Kavgalardan, küslüklerden İki yüzlü dostluklardan Yalanlardan, çalanlardan Yoruldum artık, anne

Gönül Çalamazsan Gönül çalamazsan aşkın sazını, aşkın sazını Gönül çalamazsan aşkın sazını Ne perdeye dokun, ne teli incit Eğer çekemezse gülün nazını Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit *** Eğer çekemezse gülün nazını Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit *** Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa Dinle ki bülbülü gelesin coşa Karganın namesi gider mi hoşa? Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağını dök canım ne dalı incit, ne dalı incit *** Meyvesiz ağacı sallama boşa Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit

Hoş mudur Gökte uçan huma kuşu Tozludur hayat yokuşu oy Gökte uçan huma kuşu Tozludur hayat yokuşu oy *** Feleğin bize bakışı Hoş mudur, hoş değil midir? Feleğin bize bakışı Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bir fener al da eline Karanlığın vur beline Bak şu köyün güzeline Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bana bir sevgili göster Ben istemem, gönül ister Yüzünden pahalı astar Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Çınar gökyüzünü deler Yaprağını yele salar oy Çınar gökyüzünü deler Yaprağını yele salar oy *** Söyle derdini, deseler Hoş mudur, hoş değil midir? Söyle derdini, deseler Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bir fener al da eline Karanlığın vur beline Bak şu köyün güzeline Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bana bir sevgili göster Ben istemem, gönül ister Yüzünden pahalı astar Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bir fener al da eline Karanlığın vur beline Bak şu köyün güzeline Hoş mudur, hoş değil midir? oy *** Bana bir sevgili göster Ben istemem, gönül ister Yüzünden pahalı astar Hoş mudur, hoş değil midir? oy