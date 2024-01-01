Sen Türküler Söyle Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Sen Türküler Söyle
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O yar gelir yazı da bana gül olur yar yar
Gül olur yar yar
Gül olur
***
Yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar yar
Lal olur yar yar
Lal olur
***
Aşka düşen divane gezer deli olur yar yar
Deli olur yar yar
Deli olur
***
Aşka düşen divane gezer deli olur yar yar
Deli olur yar yar
Deli olur
***
Mezarımı derin de kazın dar olsun yar yar
Dar olsun yar yar
Dar olsun
***
Altı lale üstü de sümbül bağ olsun yar yar
Bağ olsun yar yar
Bağ olsun
***
Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar
Sağ olsun yar yar
Sağ olsun
***
Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar
Sağ olsun yar yar
Sağ olsun
***
Evlerine vara da gele usandım yar yar
Usandım yar yar
Usandım
***
El kızını ben kendime yar sandım yar yar
Yar sandım yar yar
Yar sandım
***
Yüreğime hançer de vurdu gül sandım yar yar
Gül sandım yar yar
Gül sandım
***
Yüreğime hançer de vurdu gül sandım yar yar
Gül sandım yar yar
Gül sandım
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-
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Zülf-i perişanım kal melul melul, kal melul melul
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla göz yaşını sil melul melul
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla göz yaşını sil melul melul
***
Elvan çiçekleri takma başına
Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla göz yaşını sil melul melul
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla göz yaşını sil melul melul
-
Urünü urünü gelir dereden
Benlerini sayamadım kareden
Sevdiğimi bana yazsa yareden
Şen ol yaylam şen ol bedir geliyor
Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir
Armağanlar dolu gider boş gelir
Sevda bilmeyene hayal düş gelir
Şen ol yaylam şen ol bedir geliyor
-
Rakı koydum fincana hele de bakım Mican'a
Rakı koydum fincana hele de bakım Mican'a
***
Kör olası Kel Seyit nasıl da kıydın bu cana
Oy benim canım Mican'ım, dünyalarda bir canım
***
Kör olası Kel Seyit nasıl da kıydın bu cana
Oy benim canım Mican'ım, dünyalarda bir canım
***
Mican sen öleceksin kabire gireceksin
Mican sen öleceksin kabire gireceksin
***
Dokuz tahta altında ne hesap vereceksin
Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım
***
Dokuz tahta altında ne hesap vereceksin
Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım
***
Martinimin kolları, gece de geçtim yolları
Martinimin kolları, gece de geçtim yolları
***
Aslan Mican geliyor boşalt karakolları
Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım
***
Aslan Mican geliyor boşalt karakolları
Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım
-
Mühür gözlüm seni elden
Mühür gözlüm seni elden
Sakınırım, kıskanırım
***
Uçan kuştan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım
Uçan kuştan, esen yelden
Sakınırım, kıskanırım
***
Havadaki turnalardan
Havadaki turnalardan
Su içtiğin kurnalardan
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım
***
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım
Yerdeki karıncalardan
Sakınırım, kıskanırım
-
Bir çift turna gördüm, durur dallarda
Seversen Mevlayı, kalma yollarda
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin, turnalar
Sizi bekleyen var bizim ellerde
Bizim ele doğru gidin, turnalar
***
Turnam, dertli öttün, derdimi deştin
El vurdun, yaremin başını açtın
Eşinden mi ayrıldın, yolun' mu şaştın?
Doğru bir katere gidin, turnalar
Eşinden mi ayrıldın, yolun' mu şaştın?
Doğru bir katere gidin, turnalar
***
Fazla gitmen bizim ile varınca
Selam söylen eşe, dosta sorunca
Sağ selamet menziline varınca
Benden yare selam edin, turnalar
Sağ selamet menzile varınca
Benden yare selam edin, turnalar
-
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-
Kar mı yağmış yüce dağlar başına
Merhamet eylemez gözlerimin yaşına
Daha değmemişti on beş yaşına
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halimi
***
Şu dünyanın vefasını görmedim
Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim
Eller gibi dem-i devran sürmedim
Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan
Nerelere gidem, arz edeyim halimi
-
Dam üstüne çul serer
Leyli de yar loylu da yar loy loy loy
Bilmem yar kimi sever
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Bilmem yar kimi sever
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
***
Onun bir sevdiği var
Loylu da yar leyli da yar loy loy loy
Günde on çeşit giyer
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Günde on çeşit giyer
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
***
Seni bana verseler
Loylu da yar leyli da yar loy loy loy
Cihana bildirseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Cihana bildirseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
***
Varsam yarin yanına
Leyli de yar loylu da yar loy loy loy
Sabahtan öldürseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Sabahtan öldürseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
***
Al taşı kaldırsalar
Leyli de yar loylu da yar loy loy loy
Yılanı öldürseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Yılanı öldürseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
***
Küçükten yar seveni
Loylu da yar leyli da yar loy loy loy
Cennete gönderseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Cennete gönderseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni
Cennete gönderseler
A leylim nenni de kınalım nenni de belalım nenni de nenni