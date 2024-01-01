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7/24 Dinle Üşüdüm Biraz

Üşüdüm Biraz Şarkı Sözleri

Yavuz Bingöl Üşüdüm Biraz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Üşüdüm Biraz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Üşüdüm Biraz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Üşüdüm Biraz

  • Ölüm Var Mı

  • Bekle Buğday Tanesi

  • Sele Verseydim

  • Harman Yeri

  • Bir Zamanlar

  • Tanrıdan Diledim

  • Yürekte Yareler

  • Yalnız Şarkı

  • Zamansız Şehire Dönmek

  • Bülbülün Kanadı Sarı

  • Üşüdüm Biraz

  • Leyli Leyli

  • Aşar Gidersin

  • A İstanbul

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