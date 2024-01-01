Yavuz Bingöl

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Yazlar kışlar uçan kuşlar tanığımdı
Ayrılıklar yolum oldu
Can yoldaşlar dil sırdaşlar tanığımdır
Ölümlerden gülüm soldu
***
Anam bacım arkadaşlar tanığımdır
Zulüm gelip beni buldu
***
Oy dağlar yalçın dağlar
Dumanı hırçın dağlar
Gün olur devran döner
Ağlayan bayram eyler
***
Oy dağlar yalçın dağlar
Dumanı hırçın dağlar
Gün olur devran döner
Ağlayan bayram eyler
***
Oy dağlar haber verin
Sılamı özledim yine
Kuş olup kanat gerin
Yolunu gözledim yine
***
Yolunu gözledim yine oy dağlar oy dağlar
Kın olup bıçak verin
Anamı özledim yine
Kuş olup kanat gerin
Yolunu gözledim yine
***
Oy dağlar yalçın dağlar
Dumanı hırçın dağlar
Gün olur devran döner
Ağlayan bayram eyler
***
Oy dağlar yalçın dağlar
Dumanı hırçın dağlar
Gün olur devran döner
-
Eğin Dedikleri De Gurban
Küçük Bir Şehir Ölem Ölem
Ana Ben yetimem Nedem Kurban
Çekemem Kahrı
***
Yediğim İçtiğim De Kurban
Ağuyla Zehir Ölem Ölem
Dön gel Yavrum dön gel Canım Eğin'li Misin
Sılaya dönmeye kurban Yeminli Misin
***
Eğin viran olmuş aman
Baykuşlar öter ölem ölem
Diken olan yerde kurban
Güller mi biter
***
Benim bu derdime kurban
Derman mı yeter ölem ölem
ya ben ağlamayım kurban
Kimler ağlasın
Şu garip gönlümü de kurban
kimler eğlesin
-
Eğin Dedikleri De Gurban
Küçük Bir Şehir Ölem Ölem
Ana Ben yetimem Nedem Kurban
Çekemem Kahrı
***
Yediğim İçtiğim De Kurban
Ağuyla Zehir Ölem Ölem
Dön gel Yavrum dön gel Canım Eğin'li Misin
Sılaya dönmeye kurban Yeminli Misin
***
Eğin viran olmuş aman
Baykuşlar öter ölem ölem
Diken olan yerde kurban
Güller mi biter
***
Benim bu derdime kurban
Derman mı yeter ölem ölem
ya ben ağlamayım kurban
Kimler ağlasın
Şu garip gönlümü de kurban
kimler eğlesin
-
Ağlama yar, ağlama anam
Mavi yazma bağlama
Ağlama yar, ağlama anam
Mavi yazma bağlama
***
Mavi yazma tez solar anam
Yüreğimi dağlama
Mavi yazma tez solar anam
Yüreğimi dağlama
***
Ayva nar olanda gel anam
Bahçe bağ olanda gel
Ayva nar olanda gel anam
Bahçe bağ olanda gel
***
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
Hasta düştüm gelmedin anam
Bari can verende gel
-
Değmen benim gamlı yaslı gönlüme
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
***
Evvel bağban idim dostun bağında
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Talan vurdu ayva nardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
***
Garip kaldım şimdi gurbet ellerde
Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Ben gönlümü çalan yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
***
Çok ağladım mecnun gibi çöllerde
Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
Ferhat gibi nazlı yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım (oy)
-
Kırklar dağının düzü
Ziyaret çarptı bizi
Kırklar dağının düzü
Ziyaret çarptı bizi
***
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Sular apardı bizi
Kör olasın suzan suzi, suzan suzi, suzan suzi
Sular apardı bizi
***
Köprü altı kapkara
Suzan gel beni ara
Köprü altı kapkara
Suzan gel beni ara
***
Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu, kumlar doldu
Tarak getir sen tara
Saçlarıma kumlar doldu, kumlar doldu; kumlar doldu
Tarak getir sen tara
-
Seher yeli selam söyle yarime
Gel hele de gülüm, gel hele
Beni kula, kul eyledi bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Değme kuşlar konmaz iken dalına
Gel hele de gülüm, gel hele
Gurbet eli yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Gurbet eli yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Hasretin acısı bağrımı deler
Gel hele de gülüm, gel hele
Nedendir ki ben ağlarım el güler
Gel hele he gülüm, gel hele
***
Ne bir mektup gelir ne haber salar
Gel hele de gülüm, gel hele
Postaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Postaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Aşığın sinesi benzer sazına
Gel hele de gülüm, gel hele
Geceleri uyku girmez gözüme
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Takatim yok sular indi dizime
Gel hele de gülüm, gel hele
Hastaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
***
Hastaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
Hastaneyi yol eyledik bu sene
Gel hele de gülüm, gel hele
Hastaneyi yol eyledik bu sene
-
Şu sılanın gülten yüzü
Yazın açar gül nergisi
Kör olasın zalim felek
Yarsız koydun gelin kızı
Kör olasın zalim felek
Yarsız koydun gelin kızı
***
Oy dağlar sıra dağlar
Eteğinde yarim ağlar
Oy dağlar sıra dağlar
Eteğinde yarim ağlar
***
Nazlı nazlı gezemedik
Bir araya gelemedik
Felek aldı nazlı yari
Doyasıya sevemedik
Felek aldı nazlı yari
Doyasıya sevemedik
***
Oy dağlar sıra dağlar
Eteğinde yarim ağlar
Oy dağlar sıra dağlar
Eteğinde yarim ağlar
-
bir kırmızı gül olup ellerime vay le le
çürütürüm bedenini vay le le
***
Ben bu aşkın garibiyim
Ne ağlayıp ne de güldüm
vay le le
***
Bir kalbim var onu bildir
O da aşkın kulu mudur
vay le le
***
Bir çiçektim bittim gittim
Sanki gökyüzünde yittim
vay le le
***
Bu da dünya yalanıdır
vay le le
-
Şu garip halimden bilen işverin azlı
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Tatli dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Tatli dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen
Neredesin sen, neredesin sen
***
Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor
Hiç bir tabip şu yarama melhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen, neredesin sen
Neredesin sen, neredesin sen, neredesin sen
-
Baharı beklerim güllerim bitsin
Yarimi beklerim ocağım tütsün
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün ütsün oy
***
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün
***
Gel ey yar baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün oy
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün
***
Sevdalı gönlüme doğmadı güneş
Aradım yıllardır bulamadım bir eş
Muradım gele güllerim bite
Ocağım tüte tüte oy
***
Muradım gele güllerim bite
Ocağım tüte tüte
Gele yar
***
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün oy
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün
***
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün oy
Baharım sensin güllerim bitsin
Ocağım tütsün tütsün
***
Baharım sensin güllerim bitsin
-
Kırmızı gül, demet demet
Kırmızı gül, demet demet
Sevda değil bir alamet
Balam nenni, yavrum nenni
Sevda değil bir alamet
Balam nenni, yavrum nenni
***
Gitti gelmez o Muhammed
Gitti gelmez o Muhammed
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
***
Kırmızı gül her dem olmaz
Kırmızı gül her dem olmaz
Yaralara merhem olmaz
Balam nenni, yavrum nenni
Yaralara merhem olmaz
Balam nenni, yavrum nenni
***
Ol tabipten merhem gelmez
Ol tabipten merhem gelmez
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni
Şol revanda balam kaldı
Yavrum kaldı, balam nenni