Yavuz Bingöl

Yazlar kışlar uçan kuşlar tanığımdı Ayrılıklar yolum oldu Can yoldaşlar dil sırdaşlar tanığımdır Ölümlerden gülüm soldu *** Anam bacım arkadaşlar tanığımdır Zulüm gelip beni buldu *** Oy dağlar yalçın dağlar Dumanı hırçın dağlar Gün olur devran döner Ağlayan bayram eyler *** Oy dağlar yalçın dağlar Dumanı hırçın dağlar Gün olur devran döner Ağlayan bayram eyler *** Oy dağlar haber verin Sılamı özledim yine Kuş olup kanat gerin Yolunu gözledim yine *** Yolunu gözledim yine oy dağlar oy dağlar Kın olup bıçak verin Anamı özledim yine Kuş olup kanat gerin Yolunu gözledim yine *** Oy dağlar yalçın dağlar Dumanı hırçın dağlar Gün olur devran döner Ağlayan bayram eyler *** Oy dağlar yalçın dağlar Dumanı hırçın dağlar Gün olur devran döner

Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama Ağlama yar, ağlama anam Mavi yazma bağlama *** Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama Mavi yazma tez solar anam Yüreğimi dağlama *** Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel Ayva nar olanda gel anam Bahçe bağ olanda gel *** Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel Hasta düştüm gelmedin anam Bari can verende gel