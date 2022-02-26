Saçlarını Taramışsın Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Saçlarını Taramışsın
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Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın
Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın
Haberin var mıydı benden beni bana dolamışsın
Haberin var mıydı benden beni bana dolamışsın
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Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim
Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim
Lal olsaydı ağzım dilim, keşke seni demeseydim
Lal olsaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim
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Yar o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı?
Kız o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı?
Gidip de yad ele vardın, gönlüm buna dayanır mı?
Gidip de yad ele vardın, gönlüm buna dayanır mı?
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Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim
Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim
Lal olsaydı ağzım dilim, keşke seni demeseydim
Lal olsaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim