Yavuz Bingöl

Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın Saçlarını taramışsın sarı renge boyamışsın Haberin var mıydı benden beni bana dolamışsın Haberin var mıydı benden beni bana dolamışsın *** Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim Lal olsaydı ağzım dilim, keşke seni demeseydim Lal olsaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim *** Yar o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Kız o saçlar taranır mı, sarı renge boyanır mı? Gidip de yad ele vardın, gönlüm buna dayanır mı? Gidip de yad ele vardın, gönlüm buna dayanır mı? *** Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim Keşke seni görmeseydim, gönül verip sevmeseydim Lal olsaydı ağzım dilim, keşke seni demeseydim Lal olsaydı ağzım dilim, keşke çirkin demeseydim