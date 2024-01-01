Yavuz Bingöl

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar leylim, aman aman Leylim aman aman, sarı gelin İçinde bir kız gezer oy nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim *** Elinde divit kalem leylim aman aman Leylim aman aman, sarı gelin Dertlere derman yazar oy nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim Dertlere derman yazar oy nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim *** Erzurum'da bir kuş var leylim aman aman Leylim aman aman, sarı gelin Kanadında gümüş var ay nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim *** Yarim gitti gelmedi leylim aman aman Leylim aman aman sari gelin *** Elbet bunda bir iş var oy nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman sarı, gelin aman suna yarim Elbet bunda bir iş var oy nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Turnam Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim *** Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Bir sevenim var mı bilmem Uzaklarda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler *** Saçıma kar yağdırdılar Yaz ile baharda benim Saçıma kar yağdırdılar Yaz, baharda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim dostlar sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram

Ham Meyvayı Kopardılar Dalından Ham meyvayı kopardılar dalından Beni ayırdılar nazlı yârimden *** Eğer yârim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim Eğer yârim tutmaz ise salımdan Onun için açık gider gözlerim *** Benim yârim yaylalarda oturur Ak ellerin soğuk suya batırır *** Demedim mi nazlı yârim ben sana? "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" Demedim mi nazlı yârim ben sana? "Çok muhabbet tez ayrılık getirir" *** Uzun olur gemilerin direği Yanık olur anaların yüreği *** Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim Ne sen gelin oldun ne ben güveyi Onun için kapanmıyor gözlerim

Allı Gelin İstanbuldan Gelen Tatar Kamçısını Atar Tutar Garip Oğlan Nerde Yatar Kondur Beni Allı Gelin *** İstanbuldan Gelen Tatar Kamçısını Atar Tutar Garip Oğlan Handa Yatar Konduramam Yiğit Seni *** Büyük Kapının Gelini Kondur Beni Allı Gelin Konduracak Yerim Yoktur Dostumdan Düşmanım Çoktur Konduramam Yiğit Seni *** Al Yorganı Kaldır Gelin Hantallığı Yandır Gelin Koynundaki Yatan Yiğit Söyle Bana Kimdir Gelin *** Al Yorganı Kaldırmışım Ben Tandere Yandırmışım Koynumdaki Şu Yiğiti Ak Sütümden Emdirmişim

Yeşil Başlı Telli Turnam Yeşil başlı telli turna Şimdi bizim elden uçtu Aklımı başımdan aldı Aman aman Gitti başka göle düştü vay vay *** Bir yar sevdim içerimden Kan damlıyor gözlerimden Nazlı yar gitti elimden Aman aman Gitti başka göle düştü vay Gitti gurbet ele düştü vay vay

Bitlis'te Beş Minare Bitlis'te beş minare, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel Yüreğim dolu yâre, beri gel oğlan beri gel *** İsterim yanan gelem, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel Cebimde yok beş param, beri gel oğlan beri gel *** Tüfengim dolu saçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel Sevdiğim benden kaçma, beri gel oğlan beri gel *** 99 yarem var, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel *** Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel canan beri gel Bir yare de sen açma, beri gel oğlan beri gel