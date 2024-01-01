Yavuz Bingöl

-
Erzurum çarşı pazar leylim, aman aman
Leylim aman aman, sarı gelin
İçinde bir kız gezer oy nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim
***
Elinde divit kalem leylim aman aman
Leylim aman aman, sarı gelin
Dertlere derman yazar oy nenen ölsün, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim
Dertlere derman yazar oy nenen ölsün, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim
***
Erzurum'da bir kuş var leylim aman aman
Leylim aman aman, sarı gelin
Kanadında gümüş var ay nenen ölsün, sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim
***
Yarim gitti gelmedi leylim aman aman
Leylim aman aman sari gelin
***
Elbet bunda bir iş var oy nenen ölsün, sarı gelin aman
Sarı gelin aman sarı, gelin aman suna yarim
Elbet bunda bir iş var oy nenen ölsün sarı gelin aman
Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim
-
Bir sel gibi, rüzgar gibi
Geçip gitmişiz oy yıllar, oy
Sevilmişiz, kırılmışız
Ayrı düşmüşüz oy yıllar, oy
***
Zaman geçer, kabuk bağlar
Sızı diner, yara sağalır
Zaman geçer, kabuk bağlar
Sızı diner, yara sağalır
***
Sesin gelir gecelerin içinden
Ah, hayalin yıllarımın içinde
Hasret gelir, kapılara dayanır
Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün
***
Sesin gelir gecelerin içinden
Ah, hayalin yıllarımın içinde
Hasret gelir kapılara dayanır
Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün
***
Sanma, solmaz, aklar düşmez
Yüzün eskimez oy yıllar, oy
Sen gidince ay kararır
Çığlıklar bitmez oy yıllar, oy
***
Zaman geçer, kabuk bağlar
Sızı diner, yara sağalır
Zaman geçer, kabuk bağlar
Sızı diner, yara sağalır
***
Sesin gelir gecelerin içinden
Ah, hayalin yıllarımın içinde
Hasret gelir, kapılara dayanır
Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün
***
Sesin gelir gecelerin içinden
Ah, hayalin yıllarımın içinde
Hasret gelir, kapılara dayanır
Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün
***
Zaman geçer, kabuk bağlar (sesin gelir gecelerin içinden)
Sızı diner, yara sağalır
Zaman geçer, kabuk bağlar (ah, hayalin yıllarımın içinde)
Sızı diner, yara sağalır dost, yara sağalır
Yara sağalır dost, yara sağalır (hasret gelir, kapılara dayanır)
(Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün)
-
Gidince biter sandım, aldandım
Gidince diner sandım, yanıldım
Bitmedi, bitmedi, sen hep aklımda kaldın
Bitmedi, bitmedi, sen hep aklımda kaldın
***
Sen şimdi yağmurda, rüzgardasın
Sen şimdi güneşle canımdasın
Bitmedi, bitmedi, benimle yanımdasın
Bitmedi, bitmedi, rüyamda yanımdasın
***
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
***
Sen şimdi tenimde, içimdesin
Sen şimdi günümde, gecemdesin
Bitmedi, bitmedi, sözümde, hecemdesin
Bitmedi, bitmedi, sözümde, hecemdesin
***
Sen şimdi gülerken hüzündesin
Sen şimdi yaş oldun, gözümdesin
Bitmedi, bitmedi, canımda, özümdesin
Bitmedi, bitmedi, canımda, özümdesin
***
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
***
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
***
Üzme eksilirim, üzme azalırım
Üzme sevdiğim, üzme
Üzme eksilirim, üzme azalırım
-
Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
***
Bir sevenim var mı bilmem
Gözden uzaklarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Uzaklarda benim
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Beki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
***
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz ile baharda benim
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz, baharda benim
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
***
Çekelim dostlar sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
-
Bu tepe karlı tepe yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
İndim su serpe serpe yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
***
Gittim ki yar uyumuş yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
Uyardım öpe öpe yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
***
Gittim ki yar uyumuş yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
Uyardım öpe öpe yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
***
Bu derenin suyunu yaylalar
(Oy yaylalar, yaylalar, yaylalar)
Kıramadım buzunu yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
***
Aldım Türkmen kızını yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
Çekemedim nazını yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
***
Aldım Çerkez kızını yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
Çekemedim nazını yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
***
Aldım Türkmen kızını yaylalar
(Oy yayalar, yaylalar, yaylalar)
Çekemedim nazını yaylalar
(Oy yaylalar, yaylalar)
-
Sevdam yalnızlığı yendi
Hasretler seni sevdirdi
Sevdam yalnızlığı yendi
Hasretler seni sevdirdi
***
Türkü gözlüm senin sevdan
İnan yüreğimi tüketti
Türkü gözlüm senin sevdan
İnan yüreğimi tüketti
***
Yarim şimdi neredesin
Hayalde mi düşte misin
Sana gelmek istiyorum
Gelirsem sever misin
***
Yar, yar şimdi neredesin
Hayalde mi düşte misin
Sana gelmek istiyorum
Gelirsem sever misin
***
Sevdam yalnızlığı yendi
Hasretler seni sevdirdi
Sevdam yalnızlığı yendi
Hasretler seni sevdirdi
***
Türkü gözlüm senin sevdan
İnan yüreğimi tüketti
Türkü gözlüm senin sevdan
İnan yüreğimi tüketti
***
Yarim şimdi neredesin
Hayalde mi düşte misin
Sana gelmek istiyorum
Gelirsem sever misin
***
Yar, yar şimdi neredesin
Hayalde mi düşte misin
Sana gelmek istiyorum
Gelirsem sever misin
***
Yar, yar şimdi neredesin
Hayalde mi düşte misin
Sana gelmek istiyorum
Gelirsem sever misin
***
Yar, yar şimdi neredesin
Hayalde mi düşte misin
Sana gelmek istiyorum
Gelirsem sever...
-
Giderken hazandı bir usul yağmur
Giderken hazandı bir usul yağmur
Bıraktı elimi o hüzam şarkı
Bıraktı elimi o hüzam şarkı, o hüzam şarkı
***
Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın, yürek tutuşsun
Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içinde düşün yorulsun
***
Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın, yürek tutuşsun
Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içinde düşün yorulsun
***
Çok uzaklardan bir türkü geçiyordu
Çok uzaklardan bir türkü geçiyordu
Bir şarkı kemanımın tellerini eskitiyordu
Bir şarkı kemanımın tellerini eskitiyordu
Eskitiyordu
***
Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın, yürek tutuşsun
Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içinde düşün yorulsun
***
Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın, yürek tutuşsun
Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içinde düşün yorulsun
***
Zifir saçlarını savur içimde
Küller havalansın, yürek tutuşsun
Bölsün soluğumu paslı bir bıçak
Hayalin içinde düşün yorulsun
-
Gün dönüyor durmaksızın
Seneler geçiyor farkında mısın?
Gün dönüyor durmaksızın
Seneler geçiyor farkında mısın?
***
Bu ateş düştüğü yeri nasıl da yakar
Kimi aynaya bakar bakar
Kimi seyredurur gariban
Yıkılır dünyalar
***
İki göz bir araya gelebilse
Kelimeler anlamını yitirse
Olmayacak dua değil bu
Birileri he dese
***
İki göz bir araya gelebilse
Kelimeler anlamını yitirse
Olmayacak dua değil bu
Birileri he dese
***
Pencereme bu gece ay düşse
Pencereme bu gece ay düşse, rara riram
***
Gün dönüyor durmaksızın
Seneler geçiyor farkında mısın?
Gün dönüyor durmaksızın
Seneler geçiyor farkında mısın?
***
Bu ateş düştüğü yeri nasıl da yakar
Kimi aynaya bakar bakar
Kimi seyredurur gariban
Yıkılır dünyalar
***
İki göz bir araya gelebilse
Kelimeler anlamını yitirse
Olmayacak dua değil bu
Birileri he dese
***
İki göz bir araya gelebilse
Kelimeler anlamını yitirse
Olmayacak dua değil bu
Birileri he dese
***
Pencereme bu gece ay düşse
Pencereme bu gece ay düşse
Pencereme bu gece ay düşse
Pencereme bu gece ay düşse
-
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Gözüm yolda gönlüm darda
Ya kendin gel yada haber yolla
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Yara bende derman sende
Ya kendin gel yada bana gel de
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
Duyarım yazmışsın iki satır mektup
Vermişsin trene halini unutup
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
***
Kara tren gecikir belki hiç gelmez
Dağlarda salınır da derdimi bilmez
Dumanın savurur halimi görmez
Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez
-
Yanıma gel yar
Sözümü duy yar
Ben seni sevdim
Halimi bil yar
Gönlüme gir yar
***
Sen yüreğimdeki küskün çiçek
Açmalısın bahar geldi diye
Açmalısın çünkü ben
***
Ben seni sevdim
Halimi bil yar
Gönlüme gir yar
***
Sazımın teli özümün dili
Ben seni sevdim
***
Canımsın hey yar
Gönlüme gir yar
***
Sen dilimdeki en güzel türkü
Bende yaşarsın benimle yaşarsın, ben
***
Ben seni sevdim
Halimi bil yar
Gönlüme gir yar
Ben seni sevdim
Canımsın ey yar
Gönlüme gir yar
***
Sen olmadan uçar mıyım
Kanadım olsa bile
Sen olmadan açar mıyım
Baharlar gelse bile sen olmadan
***
Ben seni sevdim
Halimi bil yar
Gönlüme gir yar.
-
Ne feryad edersin divane bülbül
Ne feryad edersin divane bülbül
Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın
Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın
***
Şu dünyada eremezsem murada
Bu dünyada eremezsem murada
Huzuru mahşere anam divana kalsın
Huzuru mahşere anam divana kalsın
***
Nesin metedeyim bir karşı kare
Nesin metedeyim bir karşı kare
Şu sineme açtın anam olunmaz yare
Şu sineme açtın anam olunmaz yare
***
Dünya tabib gelse derdime çare
Dünya tabib gelse derdime çare
***
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
Derdimin dermanı anam lokmana kalsın
-
Öyle uzaktan sevdim uzaktan seni
Söyleyemedim sevdiğimi
Ne kadar çok istedim bilsen
Söylemeyi sevdiğimi
***
Ama seni görünce titrerdi yüreğim
Tutulurdu dilim konuşamazdım
Ama seni görünce titrerdi yüreğim
Tutulurdu dilim konuşamazdım
***
Seni izledim seni günlerce
Söyleyecektim sevdiğimi
Sen yanımdan geçip de gittin
Söyleyemedim yine sevdiğimi
***
Çünkü seni görünce titredi yüreğim
Tutuldu dilim konuşamadım
Çünkü seni görünce titredi yüreğim
Tutuldu dilim konuşamadım