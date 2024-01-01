Birisi Şarkı Sözleri
Yavuz Bingöl Birisi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Birisi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Birisi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Şemsiyemin ucu kare
Şemsiyemin ucu kare
Yok mu şu derdime çare
Yok mu şu derdime çare
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O yar güzel ben bi çare
O yar güzel ben bi çare
Çaresiz dertlere düştüm
Bir vefasız yare düştüm
Çaresiz dertlere düştüm
Bir vefasız yare düştüm
***
Şemsiyemin ucu baston
Şemsiyemin ucu baston
Söyle canım kimdir dostun
Söyle canım kimdir dostun
***
Öldürmeye var mı kastın
Öldürmeye var mı kastın
Kastın azabına düştüm
Bir vefasız yare düştüm
Kastın azabına düştüm
Bir vefasız yare düştüm
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Mevlam gül diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş
Bilmem ağlasam mı ağlamasam mı, ağlamasam mı
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, hey
***
Dura dura bir sel oldum erenler
Dura dura bir sel oldum erenler
Bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı, çağlamasam mı, hey
***
Yoksulun sırtından doyan doyana, doyan doyana
Bunu gören yürek nasıl dayana, nasıl dayana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi
Bilmem söylesem mi söylemesem mi, hey
***
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Bilmem söylesem mi söylemesem mi, söylemesem mi, hey
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Ben bende değilim, meçhullerdeyim
Beni böyle bırakıp gitti birisi
Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim
Halimi perişan etti birisi
Ben bende değilim, meçhullerdeyim
Beni böyle bırakıp gitti birisi
Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim
Halimi perişan etti birisi
Her şey yalan olup gitti bir günde
Pembe hayallerim soldu ellimde
Kendi gitti resmi kaldı benimle
Halimi perişan etti birisi
Her şey yalan olup gitti bir günde
Pembe hayallerim soldu ellimde
Kendi gitti resmi kaldı benimle
Halimi perişan etti birisi
Ben bende değilim, meçhullerdeyim
Beni böyle bırakıp gitti birisi
Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim
Halimi perişan etti birisi
Ben bende değilim, meçhullerdeyim
Beni böyle bırakıp gitti birisi
Ağlıyor bir zaman gülen o gözlerim
Halimi perişan etti birisi
Her şey yalan olup gitti bir günde
Pembe hayallerim soldu ellimde
Kendi gitti resmi kaldı benimle
Halimi perişan etti birisi
Halimi perişan etti birisi
Her şey yalan, her şey yalan olup gitti bir günde
Pembe hayallerim soldu ellimde
Kendi gitti resmi kaldı benimle
Halimi perişan etti birisi
Ah, ah halimi perişan etti birisi
Her şey yalan olup gitti bir günde
Pembe hayallerim soldu ellimde
Kendi gitti resmi kaldı benimle
Halimi perişan etti birisi
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Kış yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Kış yaşadım yaza ayan
Dulda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim
Bülbül idim gül arayan
Dalda geçti ömrüm benim heyy
***
Esme deli rüzgar esme
Esipte sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim heyy
Esme deli rüzgar esme
Esipte sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim heyy
***
Sevgiliydim kin verdiler
Yaralıydım tuz bastılar
Sevgiliydim kin verdiler
Yaralıydım tuz bastılar
***
Hem övdüler hemde yerdiler
Dilde geçti ömrüm benim
Hem övdüler hemde yerdiler
Dilde geçti ömrüm benim heyy
***
Esme deli rüzgar esme
Esipte sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim heyy
Esme deli rüzgar esme
Esipte sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
Kanla geçti ömrüm benim heyy
Esme deli rüzgar esme
Esipte sevdamı kesme
Zaten yaram derin deşme
***
Kanla geçti ömrüm benim heyy
-
Sıladan ayrılan yollar
Akar gider gurbet gurbet
Ayrılık ateşin özü
Yakar gider gurbet gurbet
Yakar gider gurbet gurbet
Yakar gider gurbet gurbet
***
Bir yiğit kalırsa darda, sığmaz olur ebe yurda
Eşi, sevgili korda
Çıkar gider gurbet gurbet
***
Dualar geçmez makbule
Söner yürekteki şule
Yaşlı gözler bir meçhule
Bakar gider gurbet gurbet
Bakar gider gurbet gurbet
-
-
başım gene duman bugun
gözüm yaşı umman bugun
gene kaldım sabahlara
ağğğ uykular haramdır bugun
uykular haramdır bugun aağğ oğul
uykular haramdır bugun
***
günlerim sensiz geçiyor
hasret yüreğim biçiyor
günlerim sensiz geçiyor
hasret yüreğim biçiyor
bahar gelmiş topragına
üstünde güller açıyor
bahar gelmiş topragına
üstünde güller açıyor eey
***
eyvah bu halime benim
topraklar basıma benim
ben yatakta yatar iken
yavrum topraklarda benim hey
eyvah bu halime benim
topraklar basıma benim
ben yatakta yatar iken
***
yavrum topraklarda benim eey
***
kardeslerim seni sorar
sorarlarda rengim solar
kardeslerim seni sorar
sorarlarda rengim solar
***
bilmezler ki gelemezsin
ne kış ne yaz ne de bahar
bilmezler ki gelemezsin
ne kış ne yaz ne de bahar hey
***
uyansana ogul uyan
dertlerim cok halim yaman
senin orada yatışın
deli eder beni her an hey
uyansana ogul uyan
dertlerim cok halim yaman
senin orada yatışın
deli eder beni her an hey
-
Çıkam Nemrut dağına
Kurbanam yanağına
Gel beraber bakalım
Güneşin doğuşuna
***
Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine
***
Şu Nemrut'a gelsinler
Güzelliği görsünler
Kurban olayım dostlar
Yari bana versinler
***
Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine
***
Nemrut dağın başında
Heykelleri karşında
Adıyaman kokuyor
Toprağında taşında
***
Le le le Sakine
Niye gittin tütüne
Gel beraber kaçalım
Bak gidiyor makine
-
-
-
Gidenin üçü güzel,
Ardında saçı güzel,
Saçı başını yesin,
Yolda yürüşü güzel,
***
Oy güzel, güzel,
Gerdana altın dizer,
Elinde bir deste gül,
Kendi gülünden güzel,
***
Giderim Sivas üstü,
Antep yoluma düştü,
Giderim tez dönemem,
O yar aklıma düştü