Yavuz Bingöl

Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle