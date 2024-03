Yavuz Bingöl

Tanrıdan Diledim Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek *** Gel, anam aman, yanıma Kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına *** Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak *** Gel, anam aman, yanıma Kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına

Bekle Buğday Tanesi Bekle kar altında kalan buğday tanesi Yine onun sularıyla yeşereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin Gözyaşların çare değil ağlama büyü Başını dik tutabilirsen boy vereceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Korku kar eylemez bir kez yola düşene Sen bir aşkın içindesin yaşayacaksın Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin Dört yanını börtü böcek sarsa ne çıkar Toprağa sıkı sarıl baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin *** Her yanımda allı morlu Güller açar türlü türlü Bu fırtına dünden belli Baş edeceksin

Sele Verseydim Bir pazardı kardı kıştı Çarpıp gittin kapıları Bir pazardı kardı kıştı Buralarda neyim kaldı *** Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim *** Ben sarardım ayva küstü İçimde bir taze mezar Ben sarardım ayva küstü Çiçeğime karlar yağdı *** Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim *** Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim Bu gönlümü sana değil boz bulanık sele verseydim Bu gönlümü sana değil ılgıt ılgıt yele verseydim Bu gönlümü sana değil boz

Harman Yeri Harman yeri sürseler Oy sanem, oy sanem Yerine gül ekseler Esmer gaday ben alim *** Yerine gül ekseler Esmer gaday ben alim *** Bahtılı kız başına Oy sanem, oy sanem Sevdiğine verseler Esmer gaday ben alim *** Sevdiğine verseler Esmer gaday ben alim *** Harman yeri, yaş yeri Oy sanem, oy sanem Yavaş yürü, hoş yürü Esmer gaday ben alim *** Yavaş yürü, hoş yürü Esmer gaday ben alim *** Gel beraber gezelim Oy sanem, oy sanem Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim *** Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim *** Sevdiğim gitme geri Esmer gaday ben alim Sevdiğim gitme geri Esmer gaday...

Ölüm Var Mı Korkularımı ver al hüznümü Sorularımı çal sil yarınları El uyurken gün olurken Solan tenim ölüm beklerken Sarı güle öten bülbüle Sorarım giden her güne *** Ölüm var mı gurbet var mı Sıla var mı sevenlere *** Ölüm var mı gurbet var mı Sıla var mı sevenlere

Bir Zamanlar Aşkın bir sürgün yeri Yine düştüm ben yola Hasretimi vurdum dağlara *** Buğulandı yine camlar Yalnızlığı çeken anlar Mutlu muyduk bir zamanlar *** Sensiz doğan güneşi Söyle ben neyleyim Aşkın ile bak divaneyim *** Buğulandı yine camlar Yalnızlığı çeken anlar Mutlu muyduk bir zamanlar

Yürekte Yareler Gönül niçin ahvalımı bilmezsin Yürekte yareler türlü türlüdür Öğüt versem öğüdümü almazsın Yürekte yareler türlü türlüdür *** Esme zülüflerin yellere karşı Bülbül figan eder güllere karşı Gel beni ağlatma ellere karşı Yürekte yareler türlü türlüdür *** Ah neyleyim karşımızda ölüm var Ölüm dedikleri kanlı zalim var Ne ağlayıp ne gülecek halim var Yürekte yareler türlü türlüdür *** Pir Sultan Abdal`ım ben de gülmedim Emir Hak`tan geldi kime neyleyim Derdim çoktur hangi birini diyeyim Yürekte yareler türlü türlüdür

Yalnız Şarkı Aşk hüzün, gece uzun Ne yana dönsem yüzün Bir yanımda sevda ateşi Bir yanımda küllerim *** Karşı kıyıda uyusa güneş Gönlüme gece yar Sen hiç dinlemedin ki beni Sözlerim öksüz kalır *** Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için Bir tek o seni benden de çok seviyor *** Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için Bir tek o seni benden de çok seviyor *** Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için Bir tek o seni benden de çok seviyor *** Niceleri buna sevda dedi, hayal dedi, geç dedi Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için Bir tek o seni benden de çok seviyor *** Niceleri buna sevda dedi, aşk dedi, güç dedi Kimileri de böyle aşk olmaz, gurur dedi Bu yüreğim çarpıyor seninle, senin için Bir tek o seni benden de çok seviyor *** Niceleri buna sevda dedi

Zamansız Şehire Dönmek Sonunda ayrılmak var mıydı? Aşka boyun eğmek var mıydı? *** Geceleri uyku bölmek Yerli yersiz aşka gelmek Zamansız şehire dönmek Söyle var mıydı? *** Geceleri uyku bölmek Yerli yersiz aşka gelmek Zamansız şehire dönmek Söyle var mıydı? Söyle var mıydı? *** Sonunda ayrılmak var mıydı? Aşka boyun eğmek var mıydı? *** Geceleri uyku bölmek Yerli yersiz aşka gelmek Zamansız şehire dönmek Söyle var mıydı? *** Geceleri uyku bölmek Yerli yersiz aşka gelmek Zamansız şehire dönmek Söyle var mıydı? Söyle var mıydı? *** Geceleri uyku bölmek Yerli yersiz aşka gelmek Zamansız şehire dönmek Söyle var mıydı? *** Geceleri uyku bölmek Yerli yersiz aşka gelmek Zamansız şehire dönmek

Bülbülün Kanadı Sarı Bülbülün kanadı sarı Ben ağlarım zarı zarı Elimden aldılar yari Garip garip ötme bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dahi sen katma bülbül *** Bülbülün kanadı beyaz Gece buzlu gündüz ayaz Al kalemi derdini yaz Garip garip ötme bülbül *** Benim derdim bana yeter Bir dahi sen katma bülbül

Üşüdüm Biraz Sokaklar ıssız sayfalar bembeyaz Ucu yırtık bir mektup üşüdüm biraz Ve deniz kokusu rüzgarın sırtında Kimi zaman kendimdeyim Kimi zaman kendi koynumda *** Aşkı unut sevmeyi unut Geceyi unut, unut her şeyi Aşkı unut sevmeyi unut Geceyi unut Unut unutabilirsen

Leyli Leyli Mor kuşaklı karlı dağlar ararsa beni Uçurumlar kayalıklar sorarsa beni Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Yarim yıldızlara bakıp anarsa beni Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Kuşlar uçup yaylalarda ararsa beni Ayışığı gecelerden sorarsa beni Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Anam çıkıp yollarıma bakarsa benim Deyin yardan ayrılalı tutmuyor eli *** Oy leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar Yardan ayrı benim gönlüm Her gün sonbahar *** Leyli leyli leyli leyli leyli leyli yar

Aşar Gidersin Yolları, dağları aşar gidersin Tomurcuk gülleri biçer gidersin Yolları, dağları aşar gidersin Tomurcuk gülleri biçer gidersin *** Bilirim, bu sevda çok gelir sana Varır, bir kötüyü seçer gidersin Bilirim, bu sevda çok gelir sana Varır, bir kötüyü seçer gidersin *** Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim *** Yolları gözlerim gelirsin diye Baharı beklerim dönersin diye Yolları gözlerim gelirsin diye Baharı beklerim dönersin diye *** Bir nazlı ekine durur tarlalar Yine bu yollara düşersin diye Bir nazlı ekine durur tarlalar Yine bu yollara düşersin diye *** Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim Delerim dağları, "Gel" de be yârim Bir selamını sal, sal benim yârim