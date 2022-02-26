Yavuz Bingöl

Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek *** Gel, anam aman, yanıma Kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına *** Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak *** Gel, anam aman, yanıma Kıyma bu yazık canıma Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına Bir kara kaşın, bir kara gözün Değer dünya malına