Tanrıdan Diledim Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Tanrıdan Diledim
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Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek
Tanrı'dan diledim bu kadar dilek, aman aman, bu kadar dilek
O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek
O yârin yüzünü bir daha görek, aman aman, bir daha görek
***
Gel, anam aman, yanıma
Kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
***
Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak
Bana kısmet değil dizinde yatmak, aman aman, dizinde yatmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak
Dizinde yatıp da yüzüne bakmak, aman aman, yüzüne bakmak
***
Gel, anam aman, yanıma
Kıyma bu yazık canıma
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına
Bir kara kaşın, bir kara gözün
Değer dünya malına