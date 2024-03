Yavuz Bingöl

Her akşam aynı hüzün Yol gözler iki gözüm Dış kapıda beklerim Avucum içinde yüzüm oy *** Her akşam aynı hüzün Yol gözler iki gözüm Dış kapıda beklerim Avucum içinde yüzüm oy *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Yar sevmedin üstüne Bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye Beni üzdüğün niye oy *** Yar sevmedin üstüne Bilmem bana kastın ne Bu hayat senin diye Beni üzdüğün niye oy *** Unutamam seni yar Bu günün yarını var Beraber mutlu geçen Günlerimiz var *** Unutamam seni yar Bu günün yarını var Beraber mutlu geçen Günlerimiz var *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü *** Sen gelmezsin bir türlü Dertlerim türlü türlü Nice dertleri çektim Bu başka türlü

Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Bir şarkı söylerken kendin için Hani olur ya gözlerin dalıverir (dalıverir, dalıverir) Yüreğin sımsıcak buz gibi ellerin Yürürken bir kuytuda bulursun kendini *** Önce bir sessizlik Sarar bütün benliğini Alır seni kendinden Götürür uzaklara bir ezgi Kendinden alır seni *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle Kimi öyle, kimi böyle Her zaman dinlemek olmaz Arada birde sen söyle *** Böyle geçer ömür böyle