Yavuz Bingöl

Turnalar Ben derdimi hangi dağa Yüreğimi hangi suya diyemiyorum Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Turnalar sevdiğim oy Turnalar sevdiğim oy *** Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Ben derdimi hangi dağa Yüreğimi hangi suya diyemiyorum Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Turnalar sevdiğim oy Turnalar sevdiğim oy *** Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz *** Sen benimsin bahar gözlüm Yarınlarda ikimizin yürüyoruz

Urfa Türküsü Urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman İçerim yanıyor yar yar gözlerim ağlar Benim bu derdime bulunmaz derman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar *** Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman Yavrusun yitirmiş yar yar ağlıyor aman Benim bu derdime bulunmaz derman aman aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anandan babandan yardan ayrı koyarlar

Ela Gözlüm Ela gözlüm ben bu elden gidersem Ela gözlüm ben bu elden gidersem Zülf-i perişanım kal melul melul, kal melul melul Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melul melul Kerem et aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melul melul *** Elvan çiçekleri takma başına Elvan çiçekleri takma başına Kudret kalemini çekme kaşına, çekme kaşına Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla göz yaşını sil melul melul Beni ağlatırsan doyma yaşına Ağla göz yaşını sil melul melul

Bedir Urünü urünü gelir dereden Benlerini sayamadım kareden Sevdiğimi bana yazsa yareden Şen ol yaylam şen ol bedir geliyor Aşağıdan cıvıl cıvıl kuş gelir Armağanlar dolu gider boş gelir Sevda bilmeyene hayal düş gelir Şen ol yaylam şen ol bedir geliyor

Mican Rakı koydum fincana hele de bakım Mican'a Rakı koydum fincana hele de bakım Mican'a *** Kör olası Kel Seyit nasıl da kıydın bu cana Oy benim canım Mican'ım, dünyalarda bir canım *** Kör olası Kel Seyit nasıl da kıydın bu cana Oy benim canım Mican'ım, dünyalarda bir canım *** Mican sen öleceksin kabire gireceksin Mican sen öleceksin kabire gireceksin *** Dokuz tahta altında ne hesap vereceksin Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım *** Dokuz tahta altında ne hesap vereceksin Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım *** Martinimin kolları, gece de geçtim yolları Martinimin kolları, gece de geçtim yolları *** Aslan Mican geliyor boşalt karakolları Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım *** Aslan Mican geliyor boşalt karakolları Oy benim canım Mican'ım dünyalarda bir canım

Mühür Gözlüm Mühür gözlüm seni elden Mühür gözlüm seni elden Sakınırım, kıskanırım *** Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım Uçan kuştan, esen yelden Sakınırım, kıskanırım *** Havadaki turnalardan Havadaki turnalardan Su içtiğin kurnalardan Yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım *** Yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım Yerdeki karıncalardan Sakınırım, kıskanırım

Bir Çift Turna Bir çift turna gördüm, durur dallarda Seversen Mevlayı, kalma yollarda Sizi bekleyen var bizim ellerde Bizim ele doğru gidin, turnalar Sizi bekleyen var bizim ellerde Bizim ele doğru gidin, turnalar *** Turnam, dertli öttün, derdimi deştin El vurdun, yaremin başını açtın Eşinden mi ayrıldın, yolun' mu şaştın? Doğru bir katere gidin, turnalar Eşinden mi ayrıldın, yolun' mu şaştın? Doğru bir katere gidin, turnalar *** Fazla gitmen bizim ile varınca Selam söylen eşe, dosta sorunca Sağ selamet menziline varınca Benden yare selam edin, turnalar Sağ selamet menzile varınca Benden yare selam edin, turnalar

Çarşambayı Sel Aldı Çarşambayı sel aldı Bir yar sevdim el aldı aman aman Bir yar sevdim el aldı Keşke sevmez olaydım Elin koynunda kaldı aman aman Elin koynunda kaldı aman *** Oy neyimiş neyimiş aman Kaderim böyleymiş Gizli sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş *** Çarşamba yollarında Kelepçe kollarında aman aman Kelepçe kollarında Allah canımı alsın O yarin kollarında aman aman O yarin kollarında *** Oy neyimiş neymiş aman aman Kaderim böyleyimiş Gizli sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş *** Oy neyimiş neyimiş aman aman Kaderim böyleyimiş Gizli sevda çekmesi aman aman Ateşten gömlek imiş

Yar Demedin Sevdiğim bir gün bana Yar demedin yar demedin Gece gündüz tenhalarda Ağlayanım var demedin Ağlayanım var demedin Var demedin yar *** Gece gündüz tenhalarda Ağlayanım var demedin Ağlayanım var demedin Var demedin yar *** Seni sevmek suçunu bana Ağlıyorum yana yana Bir melhem verip yarama Sür demedin sür demedin Sür demedin sür demedin Sür demedin yar *** Bir melhem verip yarama Sür demedin sür demedin Sür demedin sür demedin Yar demedin yar *** Bir gün bana gül demedin Göz yaşını sil demedin Bir ömür koştum peşinden Gel demedin yar demedin Gel demedin yar demedin Yar demedin yar *** Bir ömür koştum peşinden Gel demedin yar demedin Gel demedin yar demedin Yar demedin yar

Kar mı Yağmış Kar mı yağmış yüce dağlar başına Merhamet eylemez gözlerimin yaşına Daha değmemişti on beş yaşına Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan Nerelere gidem, arz edeyim halimi *** Şu dünyanın vefasını görmedim Geçti cahil ömrüm, bir murada ermedim Eller gibi dem-i devran sürmedim Vurdu felek kırdı kollarımı dalımdan Nerelere gidem, arz edeyim halimi

O Yar Gelir O yar gelir yazı da bana gül olur yar yar Gül olur yar yar Gül olur *** Yüzün görsem tutulur dilim lal olur yar yar Lal olur yar yar Lal olur *** Aşka düşen divane gezer deli olur yar yar Deli olur yar yar Deli olur *** Aşka düşen divane gezer deli olur yar yar Deli olur yar yar Deli olur *** Mezarımı derin de kazın dar olsun yar yar Dar olsun yar yar Dar olsun *** Altı lale üstü de sümbül bağ olsun yar yar Bağ olsun yar yar Bağ olsun *** Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar Sağ olsun yar yar Sağ olsun *** Ben ölürsem sevdiceğim sağ olsun yar yar Sağ olsun yar yar Sağ olsun *** Evlerine vara da gele usandım yar yar Usandım yar yar Usandım *** El kızını ben kendime yar sandım yar yar Yar sandım yar yar Yar sandım *** Yüreğime hançer de vurdu gül sandım yar yar Gül sandım yar yar Gül sandım *** Yüreğime hançer de vurdu gül sandım yar yar Gül sandım yar yar Gül sandım