Turnalara Tutun da Gel Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Turnalara Tutun da Gel
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Uçup gittin buralardan
Canımın canı nerdesin
Uçup gittin buralardan
Gözümün nuru nerdesin
***
Gittiğin yol çok mu uzak
Dönülmeyen yerde misin
Gittiğin yol çok mu uzak
Dönülmeyen yerde misin
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allah'ım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allah'ım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Şimdi hangi yaban elde
Belki dağda esen yelde
Şimdi hangi yaban elde
Belki dağda esen yelde
***
Allah aşkına dön gel de
Şu gönlüme bayram olsun
Allah aşkına dön gel de
Şu gönlüme bayram olsun
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allah'ım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allah'ım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel
***
Bulutlar yoldaşın olsun
Allah'ım seni korusun
Yolun açık, aydın olsun
Turnalara tutun da gel