Yavuz Bingöl

Uçup gittin buralardan Canımın canı nerdesin Uçup gittin buralardan Gözümün nuru nerdesin *** Gittiğin yol çok mu uzak Dönülmeyen yerde misin Gittiğin yol çok mu uzak Dönülmeyen yerde misin *** Bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun Yolun açık, aydın olsun Turnalara tutun da gel *** Bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun Yolun açık, aydın olsun Turnalara tutun da gel *** Şimdi hangi yaban elde Belki dağda esen yelde Şimdi hangi yaban elde Belki dağda esen yelde *** Allah aşkına dön gel de Şu gönlüme bayram olsun Allah aşkına dön gel de Şu gönlüme bayram olsun *** Bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun Yolun açık, aydın olsun Turnalara tutun da gel *** Bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun Yolun açık, aydın olsun Turnalara tutun da gel *** Bulutlar yoldaşın olsun Allah'ım seni korusun Yolun açık, aydın olsun Turnalara tutun da gel