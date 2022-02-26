Yavuz Bingöl

Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim *** Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Bir sevenim var mı bilmem Uzaklarda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler *** Saçıma kar yağdırdılar Yaz ile baharda benim Saçıma kar yağdırdılar Yaz, baharda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim dostlar sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram