Yavuz Bingöl

Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? *** Bu ateş düştüğü yeri nasıl da yakar Kimi aynaya bakar bakar Kimi seyredurur gariban Yıkılır dünyalar *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse, rara riram *** Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? *** Bu ateş düştüğü yeri nasıl da yakar Kimi aynaya bakar bakar Kimi seyredurur gariban Yıkılır dünyalar *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse