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7/24 Dinle Sen Türküler Söyle

Sen Türküler Söyle Şarkı Sözleri

Yavuz Bingöl Sen Türküler Söyle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Yavuz Bingöl Sen Türküler Söyle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sen Türküler Söyle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Yavuz Bingöl

Yavuz Bingöl

Sen Türküler Söyle

  • Urfa Türküsü

  • Ela Gözlüm

  • Bedir

  • Mican

  • Mühür Gözlüm

  • Bir Çift Turna

  • Çarşambayı Sel Aldı

  • Turnalar

  • Yar Demedin

  • Kar mı Yağmış

  • O Yar Gelir

  • Dam Üstüne Çul Serer

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