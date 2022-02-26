Urfa'ya Paşa Geldi Şarkı Sözleri
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Yavuz Bingöl
Urfa'ya Paşa Geldi
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Urfa'ya paşa geldi anam
Urfa'ya paşa geldi
Tahta temaşa geldi anam
Tahta temaşa geldi
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Bir elim yâr koynunda anam
Bir elim yâr koynunda
Bir elim boşa geldi anam
Bir elim boşa geldi
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Hani mendilim, hani anam?
Hani mendilim, hani?
Durmaz parmağım kani anam
Durmaz parmağım kani
***
Benim sevdiğim sensin anam
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani anam?
Senin sevdiğin hani?
***
Urfa, Urfa içinde anam
Urfa, Urfa içinde
Kavruldum yâr içinde anam
Kavruldum yâr içinde
***
Ellerin yâri gelmiş anam
Ellerin yâri gelmiş
Benimki yok içinde anam
Benimki yok içinde
***
Hani mendilim, hani anam?
Hani mendilim, hani?
Durmaz parmağım kani anam
Durmaz parmağım kani
***
Benim sevdiğim sensin anam
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani anam?
Senin sevdiğin hani?