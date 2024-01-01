Yavuz Bingöl

Üzme Gidince biter sandım, aldandım Gidince diner sandım, yanıldım Bitmedi, bitmedi, sen hep aklımda kaldın Bitmedi, bitmedi, sen hep aklımda kaldın *** Sen şimdi yağmurda, rüzgardasın Sen şimdi güneşle canımdasın Bitmedi, bitmedi, benimle yanımdasın Bitmedi, bitmedi, rüyamda yanımdasın *** Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme *** Sen şimdi tenimde, içimdesin Sen şimdi günümde, gecemdesin Bitmedi, bitmedi, sözümde, hecemdesin Bitmedi, bitmedi, sözümde, hecemdesin *** Sen şimdi gülerken hüzündesin Sen şimdi yaş oldun, gözümdesin Bitmedi, bitmedi, canımda, özümdesin Bitmedi, bitmedi, canımda, özümdesin *** Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme *** Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme *** Üzme eksilirim, üzme azalırım Üzme sevdiğim, üzme Üzme eksilirim, üzme azalırım

Yara Sağalır Bir sel gibi, rüzgar gibi Geçip gitmişiz oy yıllar, oy Sevilmişiz, kırılmışız Ayrı düşmüşüz oy yıllar, oy *** Zaman geçer, kabuk bağlar Sızı diner, yara sağalır Zaman geçer, kabuk bağlar Sızı diner, yara sağalır *** Sesin gelir gecelerin içinden Ah, hayalin yıllarımın içinde Hasret gelir, kapılara dayanır Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün *** Sesin gelir gecelerin içinden Ah, hayalin yıllarımın içinde Hasret gelir kapılara dayanır Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün *** Sanma, solmaz, aklar düşmez Yüzün eskimez oy yıllar, oy Sen gidince ay kararır Çığlıklar bitmez oy yıllar, oy *** Zaman geçer, kabuk bağlar Sızı diner, yara sağalır Zaman geçer, kabuk bağlar Sızı diner, yara sağalır *** Sesin gelir gecelerin içinden Ah, hayalin yıllarımın içinde Hasret gelir, kapılara dayanır Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün *** Sesin gelir gecelerin içinden Ah, hayalin yıllarımın içinde Hasret gelir, kapılara dayanır Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün *** Zaman geçer, kabuk bağlar (sesin gelir gecelerin içinden) Sızı diner, yara sağalır Zaman geçer, kabuk bağlar (ah, hayalin yıllarımın içinde) Sızı diner, yara sağalır dost, yara sağalır Yara sağalır dost, yara sağalır (hasret gelir, kapılara dayanır) (Kar yağıyor, sokaklarda üşürsün)

Turnam Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim Turnam başım darda benim Şu yaban diyarda benim *** Bir sevenim var mı bilmem Gözden uzaklarda benim Bir sevenim var mı bilmem Uzaklarda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Beki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler Başım öne eğdirdiler Yüzüm yere değdirdiler *** Saçıma kar yağdırdılar Yaz ile baharda benim Saçıma kar yağdırdılar Yaz, baharda benim *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim turnam sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram Belki seneye *** Çekelim dostlar sineye Derdi sineye Bu yıl bize gülmek haram

Yaylalar Bu tepe karlı tepe yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) İndim su serpe serpe yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) *** Gittim ki yar uyumuş yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) Uyardım öpe öpe yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) *** Gittim ki yar uyumuş yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) Uyardım öpe öpe yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) *** Bu derenin suyunu yaylalar (Oy yaylalar, yaylalar, yaylalar) Kıramadım buzunu yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) *** Aldım Türkmen kızını yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) Çekemedim nazını yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) *** Aldım Çerkez kızını yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) Çekemedim nazını yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) *** Aldım Türkmen kızını yaylalar (Oy yayalar, yaylalar, yaylalar) Çekemedim nazını yaylalar (Oy yaylalar, yaylalar)

Yarim Nerdesin Sevdam yalnızlığı yendi Hasretler seni sevdirdi Sevdam yalnızlığı yendi Hasretler seni sevdirdi *** Türkü gözlüm senin sevdan İnan yüreğimi tüketti Türkü gözlüm senin sevdan İnan yüreğimi tüketti *** Yarim şimdi neredesin Hayalde mi düşte misin Sana gelmek istiyorum Gelirsem sever misin *** Yar, yar şimdi neredesin Hayalde mi düşte misin Sana gelmek istiyorum Gelirsem sever misin *** Sevdam yalnızlığı yendi Hasretler seni sevdirdi Sevdam yalnızlığı yendi Hasretler seni sevdirdi *** Türkü gözlüm senin sevdan İnan yüreğimi tüketti Türkü gözlüm senin sevdan İnan yüreğimi tüketti *** Yarim şimdi neredesin Hayalde mi düşte misin Sana gelmek istiyorum Gelirsem sever misin *** Yar, yar şimdi neredesin Hayalde mi düşte misin Sana gelmek istiyorum Gelirsem sever misin *** Yar, yar şimdi neredesin Hayalde mi düşte misin Sana gelmek istiyorum Gelirsem sever misin *** Yar, yar şimdi neredesin Hayalde mi düşte misin Sana gelmek istiyorum Gelirsem sever...

Zifir Saçların Giderken hazandı bir usul yağmur Giderken hazandı bir usul yağmur Bıraktı elimi o hüzam şarkı Bıraktı elimi o hüzam şarkı, o hüzam şarkı *** Zifir saçlarını savur içimde Küller havalansın, yürek tutuşsun Bölsün soluğumu paslı bir bıçak Hayalin içinde düşün yorulsun *** Zifir saçlarını savur içimde Küller havalansın, yürek tutuşsun Bölsün soluğumu paslı bir bıçak Hayalin içinde düşün yorulsun *** Çok uzaklardan bir türkü geçiyordu Çok uzaklardan bir türkü geçiyordu Bir şarkı kemanımın tellerini eskitiyordu Bir şarkı kemanımın tellerini eskitiyordu Eskitiyordu *** Zifir saçlarını savur içimde Küller havalansın, yürek tutuşsun Bölsün soluğumu paslı bir bıçak Hayalin içinde düşün yorulsun *** Zifir saçlarını savur içimde Küller havalansın, yürek tutuşsun Bölsün soluğumu paslı bir bıçak Hayalin içinde düşün yorulsun *** Zifir saçlarını savur içimde Küller havalansın, yürek tutuşsun Bölsün soluğumu paslı bir bıçak Hayalin içinde düşün yorulsun

Pencereme Ay Düşse Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? *** Bu ateş düştüğü yeri nasıl da yakar Kimi aynaya bakar bakar Kimi seyredurur gariban Yıkılır dünyalar *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse, rara riram *** Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? Gün dönüyor durmaksızın Seneler geçiyor farkında mısın? *** Bu ateş düştüğü yeri nasıl da yakar Kimi aynaya bakar bakar Kimi seyredurur gariban Yıkılır dünyalar *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** İki göz bir araya gelebilse Kelimeler anlamını yitirse Olmayacak dua değil bu Birileri he dese *** Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse Pencereme bu gece ay düşse

Kara Tren Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Gözüm yolda gönlüm darda Ya kendin gel yada haber yolla Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Yara bende derman sende Ya kendin gel yada bana gel de Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup Duyarım yazmışsın iki satır mektup Vermişsin trene halini unutup *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez *** Kara tren gecikir belki hiç gelmez Dağlarda salınır da derdimi bilmez Dumanın savurur halimi görmez Gam dolar yüreğim gözyaşım dinmez

Yarim Söz Yanıma gel yar Sözümü duy yar Ben seni sevdim Halimi bil yar Gönlüme gir yar *** Sen yüreğimdeki küskün çiçek Açmalısın bahar geldi diye Açmalısın çünkü ben *** Ben seni sevdim Halimi bil yar Gönlüme gir yar *** Sazımın teli özümün dili Ben seni sevdim *** Canımsın hey yar Gönlüme gir yar *** Sen dilimdeki en güzel türkü Bende yaşarsın benimle yaşarsın, ben *** Ben seni sevdim Halimi bil yar Gönlüme gir yar Ben seni sevdim Canımsın ey yar Gönlüme gir yar *** Sen olmadan uçar mıyım Kanadım olsa bile Sen olmadan açar mıyım Baharlar gelse bile sen olmadan *** Ben seni sevdim Halimi bil yar Gönlüme gir yar.

Divane Bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Ne feryad edersin divane bülbül Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın Senin bu feryadın anam Gülşen'e kalsın *** Şu dünyada eremezsem murada Bu dünyada eremezsem murada Huzuru mahşere anam divana kalsın Huzuru mahşere anam divana kalsın *** Nesin metedeyim bir karşı kare Nesin metedeyim bir karşı kare Şu sineme açtın anam olunmaz yare Şu sineme açtın anam olunmaz yare *** Dünya tabib gelse derdime çare Dünya tabib gelse derdime çare *** Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın Derdimin dermanı anam lokmana kalsın

Sarı Gelin Erzurum çarşı pazar leylim, aman aman Leylim aman aman, sarı gelin İçinde bir kız gezer oy nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim *** Elinde divit kalem leylim aman aman Leylim aman aman, sarı gelin Dertlere derman yazar oy nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim Dertlere derman yazar oy nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim *** Erzurum'da bir kuş var leylim aman aman Leylim aman aman, sarı gelin Kanadında gümüş var ay nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim *** Yarim gitti gelmedi leylim aman aman Leylim aman aman sari gelin *** Elbet bunda bir iş var oy nenen ölsün, sarı gelin aman Sarı gelin aman sarı, gelin aman suna yarim Elbet bunda bir iş var oy nenen ölsün sarı gelin aman Sarı gelin aman, sarı gelin aman suna yarim