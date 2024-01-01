Yavuz Bingöl

-
Kuş olsam ki, olamam
Karışıp sürüye uçamam
İnsanlara tepeden bakamam
Ben yapamam
***
Bulut olsam ki, olamam
Yağmuru içimde tutamam
Hep aynı gökte yol alamam
Ben yapamam
***
Yanarım yanarım
Gün geçer yanarım
Gecelerin hesabını
Ben kimlere sorarım
***
Gecelere sor beni
Gün dediğin nerden bilir ki halimi
Yalnızlığa sor beni
Göçmen kuşlar nerden bilir ki halimi
-
Sert bakışlı haşin çocuk clark jen gibi? tipi fiyakalı
Kalın kement, teksas toka görenlerde adam sanır
x 2
Kara kaplı kitabada sığmaz gözü doymaz hiç uslanmaz
bu yaptığın yanınada kalmaz bir ipte oynamaz iki cambaz
x 2
Sevdim pişman değilim, gittin düşman değilim
Yar yolundan çekildim artık yolun açık olsun aşkın değilim
[Nakarat] x 2
Sana bana kalmaz bu dünya, düşenin dostu olmaz anla
Üç maymun oynanılmaz haddini bil de çizmeyi aşma
-
Başladığı yere döner biten sevdalar
Uyanırsın bir bakarsın bitmiş belalar
Ne tarafa gitsen aynı hüzün, aynı telaşlar
Sorun bende değil aşkım, sorununla kaçışın var
Bir sen inandırdın beni, başıma gelmeyen kalmadı
Hani her dediğin olacaktı, bi dediğini diğeri tutmadı
[Nakarat] x 2
Gittiği yere kadar gidecek aşkım
Dur dediğin yerde bitecek
Ayrılık ikimizi yakacak aşkım
Acısı hem sana bana yetecek
Başladığı yere döner biten sevdalar
Uyanırsın bir bakarsın bitmiş belalar
Ne tarafa gitsen aynı hüzün, aynı telaşlar
Sorun bende değil aşkım, sorununla kaçışın var
Bir sen inandırdın beni, başıma gelmeyen kalmadı
Hani her dediğin olacaktı, bi dediğini diğeri tutmadı
[Nakarat] x 4
Gittiği yere kadar gidecek aşkım
Dur dediğin yerde bitecek
Ayrılık ikimizi yakacak aşkım
Acısı hem sana bana yetecek
-
Çok bildiğin her ne varsa
Baştan öğren git kolaysa
Duyduklarım bana kalsın
Çekerim ayrılık yazımsa
***
Bana düşer ayrılık
Al hediyem sana yalnızlık
Ne çabuk unuttun yaptığını
Anla hadi çoktan ayrıldık
-
Ayrılıklar olmasa
Çekmesek bu hasreti
Ümitlerle sevginle
Yine dön bana geri
***
Beklerim yar yine beklerim
Kaderim yalnızlık değil
Kaderim bu değil
***
Dört yanım ateş olsa
Birgünüm bin yıl olsa
Geçse ömür bu yolda
Bekleyeceğim seni bekleyeceğim
-
Gün gelir sende anlarsın
Başka kollarda yapamazsın
Sonra derdine derman ararsın
Mum yakıp arasanda bulamazsın
***
Yalvarsan olmaz
Gözyaşın durmaz
Çaresizlik sarar her yanını
Umrumda olmaz
***
Bir daha soru sorma sakın ola yalvarma
Kendini yordun beni yorma aşkın suçu yok
Yalancı zorba…
***
Ya nasipse ya kısmetse
Ah boyu posu devrilesice
Hani sevmiştin beni sen ölesiye
Peşin hakkını harcadın sana yok veresiye
-
Zamanın sayfasından birer birer geçerken
Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali
Zamanın sayfasından birer birer geçerken
Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali
Oysa tutkular kolkola
Buruk sevda yollarında
Yâr yolunda sürgünüm ben aşka
Vazgeçemem soyundum aşka
Sürü sürü aşklar ardımda
Vurulmuş kaç kurşunla
Sığmasamda yatağıma, odama
Beni boşver sen aldırma
Sürü sürü aşklar ardımda
Vurulmuş kaç kurşunla
Sığmasamda yatağıma, odama
Beni boşver sen aldırma
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden
Zamanın sayfasından birer birer geçerken
Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali
Zamanın sayfasından birer birer geçerken
Ben usulca, kanadı kırık kuşlar misali
Oysa tutkular kolkola
Buruk sevda yollarında
Yâr yolunda sürgünüm ben aşka
Vazgeçemem soyundum aşka
Sürü sürü aşklar ardımda
Vurulmuş kaç kurşunla
Sığmasamda yatağıma, odama
Beni boşver sen aldırma
Sürü sürü aşklar ardımda
Vurulmuş kaç kurşunla
Sığmasamda yatağıma, odama
Beni boşver sen aldırma
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır seni benden dağlar
Dağlar alır
-
Sen ben aşk üçgeni
Ben olmazsam aşk
Sana yeter mi?
Alacağın olsun şimdi böylemi?
Sözler burada yamihrap yerdemi?
***
Sende var bende yoksa aşk
Adalet hani??
***
Günahsız gelir her insan
Beyaz kağıt gibi şu dünyaya
Olurda karalara bulanırsan
Sakın atma suçu bu sevdaya
***
Yar yar yar öyle mi?
Oralarda elin ele değdi mi?
Alacağın olsun şimdi böylemi?
Sözler burada ya mihrap yerde mi?
-
Bir an gelir unutulur bütün acılar
İnsan yine sever güneş yine doğar
Ben yine de vazgeçerim
Eğer gideceksen,eğer gideceksen
***
Yaralı gönül kurtul bu dertlerden
Eriyor içim mutlu birgün görmeden
Eriyor içim mutlu birgün görmeden
***
Ne seni beni küçük düşürür aynalar
Eğer açacaksan erken gelir bahar
Ben yinede vazgeçerim
Eğer gideceksen,eğer sileceksen
***
Yaralı gönül kurtul bu dertlerden
Eriyor içim mutlu birgün görmeden
-
Günler gelip gider mevsim bir bir döner
İhanet koynuma ölüm gibi girer
Aşklar sönüp gider mevsim güze döner
***
Uçuk kaçık aşklara of karnım tok yeter
***
Sözüm söz sana kalbim buruk ama
Anlatsam anlamaz vurdum duymaz
Sarıp sarmala sakın oynama
Kalbim dayanmaz yaram kapanmaz
***
Güle güle sana uğurlar ola ola
Rastgele sana bana sana bana yeni aşklara
-
Benim kadar sende yalnızsın
Bu yalnızlık kahreder ikimizi
Yıldızlar şahidim olsun ki özledim
Ne olur öldürmeyelim sevgimizi
**
Ne olur özletme
Ne olur hasret çektirme
Ne olur yalvartma birtanem beni
**
Gün gelir onlarda alışır
Zor olur dönemezsin evine
Dar gelir kaçamazsın bi yana
Söyle kim yetişir feryadına
**
Günlerim sensiz geçmek bilmiyor
Akşamlarım sensiz inan azapla doluyor
Sana olan hasretim gün be gün çoğalıyor
Ne olur öldürmeyelim sevgimizi
**
Ne olur özletme
Ne olur hasret çektirme
Ne olur yalvartma birtanem beni
**
Gün gelir onlarda alışır
Zor olur dönemezsin evine
Dar gelir kaçamazsın bi yana
Söyle kim yetişir feryadına
-
Bana hiç yalvarma yalvartma kendini bana anlatma
Derdine bulup çareyi kayıplara karışma
Yola bakıp ah gelir sanır sana bir kanıyor
Tütünü basıyor ama ne fayda yaram çok acıyor
**
Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen
Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler
Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen
Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler
**
Bana hiç yalvarma yalvartma kendini bana anlatma
Derdine bulup çareyi kayıplara karışma
Yola bakıp ah gelir sanır sana bir kanıyor
Tütünü basıyor ama ne fayda yaram çok acıyor
**
Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen
Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler
Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen
Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler
Nerde aşka isim veren dertten öldümü bilen
Dün gözyaşlarımı silen dost yüzler nerdeler
-
Bir aşkın uğruna ne ümitler tükendi
Günahsız sevmenin artık zamanı geldi
Yine döner başım deli olur yüreğim
Ben bu yalnızlıkla nasıl güleyim
***
Kaderime terk edildim
Umuduma yenildim
Ben aşkı böyle yalan bilmezdim
***
Gel yar umudum ol benim
Biter yar o çekilmez hasretin
Sendin benim herşeyim
Sensiz aşkı neyleyim
-
Nöbetlere diktin beni alacağın olsun
Çekip gittin yani boşver canın sağolsun
Aklın takılır sanarsan ah bide ardına bakarsan
Şaşırıp yolumada çıkarsan eserimiz aynı olsun
**
E kaçsanda o kapına açar
Yorsanda asil durar
Kaçsanda yorsanda sorsanda ne fayda
Kaçsanda o kapına açar
Yorsanda o sevgi arar
Kaçsanda yorsanda sorsanda ne fayda