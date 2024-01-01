Yavuz Bingöl

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Bir ateş sarar acı dolan yürekler,
Yine koşar hasretlere ümitler,
Sana hüzün sevgilerden armağan,
Bir güneş batar yok olur tüm sevdalar,
Yine rüzgar karanlık yamaçlarda,
Sana hasret göz yaşıyla armağan,
Ölmeyi bekler tüm kelebekler,
Aşkla ihanet ateşten hançer
Bir yanık koza olur tüm yürekler,
Yanar durur kor gibi beklerler
Bize ölüm sevgilerden armağan
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Anam ağlar baş ucumda oturur
Derdim elli iken yüze yetirir
Derdim elli iken yüze yetirir
Bu dert beni yiye yiye bitirir
***
El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden
***
Anama babama yüzüm kalmadı
Bir su ver demiye sözüm kalmadı
Bir su ver demiye sözüm kalmadı
Doktora tabibe lüzum kalmadı
***
El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden
El çek tabip el çek benim yaremden
Ölürüm gurtulmam ben bu yaremden
-
Ah bahçalarda zerdali
Benim yarim gül dalı
Kiraz gibi dudakları
Şeker ezer dilleri (güllü yar)
***
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde yat mı dedim (güllü yar)
***
Ah bahçalarda gül dalı
Var git ellerin yari
Sen bana yar olmazsın
Yüzüme gülme bari (gülü yar)
***
A benim allı yarim
Yanağı güllü yarim
Ben sana git mi dedim
Ellerde yat mı dedim (güllü yar)
-
Beydağı'nın başı kardır borandır
Bizi böyle eden derttir veremdir
Yaz bahar gelince mevlâm kerimdir
***
Yar kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı
Tükendi mecâlım varamam gayrı
***
Aktı gözüm yaşı oldu bir ırmak
Bize harâm oldu bu yerde durmak
Ne müskülümüş de yardan ayrılmak
***
Kız kapandı yollarım gelemem gayrı varamam gayrı
Tükendi mecâlım gelemem gayrı
-
Aman bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden
Şavkı vurmuş pencereden bacadan
Aman uykusuz mu kaldın bey mâyılım amman dünkü geceden
***
Uyan bey mâyılım uyan
Gadan ben alim kölen ben olim
***
Aman mâyıl ne yatarsın korku dağında
Bülbülller ötüşür seher bağında
Aman gel bir sefâ sürek bey mâyılım amman baban bağında
***
Uyan bey mâyılım uyan
Gadan ben alim kölen ben olim
-
Hey hey çekemedim akça kızın göçünü of göçünü
Sırma saçlar bırak döğsün döşünü a kız döşünü
Gülüver de görem mercan dişini of dişini
Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim
Ak kıza gideyim.
***
Hey hey yaylaların yeli soğuk esmez mi of esmez mi
Sevdiğim de rüyalara girmez mi a kız girmez mi
Girmesen de gönül sana küsmez mi of küsmez mi
Yol ver bana çıbık beli geçeyim, geçeyim
Ak kıza gideyim.
-
Vay gülüm, deniz dalgasız olmaz
Ah gurban, deniz dalgasız olmaz
Vay gülüm, güzel sevdasız olmaz
Güzel sevdasız olmaz
Güzel sevdasız olmaz
***
Vay gülüm, yiğit olan yiğidin
Ah gurban, yiğit olan yiğidin
Vay gülüm, başı boransız olmaz
Başı boransız olmaz
Başı boransız olmaz
***
Vay gülüm, sen ner'desin, ner'desin?
Vay gülüm, galdır camın perdesin'
Vay gurban, alacağım ben seni
***
Vay gülüm, galabalık yerdesin
Deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli
Galabalık yerdesin
***
Vay gülüm, denize dalayım mı?
Ah gurban, denize dalayım mı?
Vay gülüm, bir balık alayım mı?
Bir balık alayım mı?
Bir balık alayım mı?
***
Vay gülüm, ay doğdu, şafak attı
Ah gurban, ay doğdu, şafak attı
Vay gülüm, daha yalvarayım mı?
Daha yalvarayım mı?
Daha yalvarayım mı?
***
Vay gülüm, sen ner'desin, ner'desin?
Vay gülüm, galdır camın perdesin'
Vay gurban, alacağım ben seni
***
Vay gülüm, galabalık yerdesin
Deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli deli, deli
Galabalık yerdesin
***
deli deli
(Deli deli) deli deli, (deli deli) deli deli
Deli deli, deli
Galabalık yerdesin
-
-
A İstanbul beyim aman, sen bir han mısın?
Varan yiğitleri de beyler aman, yudan sen misin?
***
Gelinleri yârsız koyan bidanem sen misin?
Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim
***
Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim
***
A İstanbul beyim aman, ıssız kalası
***
Taşına, toprağına beyler aman, güller dolası
***
O da bencileyin aman, yârsız kalası
***
Gidip de gelmeyen de beyler aman, yari ben neyleyim
Vakitsiz açılan da beyler aman, gülü ben neyleyim
-
Bir ay doğar ilk akşamdan geceden neydem neydem geceden
Şavkı vurur pencereden bacadan
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uykusuz mu kaldın dünkü geceden neydem neydem geceden
***
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Uyan uyan yâr sinene sar beni
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
***
Yüce dağ başından aşırdın beni neydem neydem yâr beni
Tükenmez dertlere düşürdün beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Madem soysuz göynün bende yoğudu neydem neydem yoğudu
***
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar kışımış yolcum üşümüş perişânım ben
Niye doğru yoldan şaşırdın beni
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
***
Aşağıdan gelir eli boş değil neydem neydem boş değil
Söylerim söylerim göynüm hoş değil
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Bir güzeli bir çirkine vermişler neydem neydem vermişler
***
Baş yastığı gendisine eş değil
Dağlar kışımış yolcum üşümüş nasıl edem ben
Baş yastığı gendisine eş değil
Dağlar harâmı açma yaramı perişânım ben
-
Yıldız dağı işte de geldim yanına
Bir teselli versene garip canıma canıma
Salıver gideyim de nazlı yârime
***
Ülker yıldız niçin kalkmaz dumanın dumanın
Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merâkın
***
Namlı da namlı yükseklerde karın var
Alçağında mor sümbüllü bağın var bağın var
Şimdi duydum benden başka yârin var
***
Ülker yıldız niçin kalkmaz dumanın dumanın
Dertli yıldız niçin gitmez ateşin merâkın
-
Beyaz giyme toz olur
Siyah giyme söz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salınada salınada gel, haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Alçak ceviz dalları
Sıva beyaz kolları
Yar nereden geleyim
Hep sarmışlar yolları
Salınada salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Yar nerden geleyim
Hep Sarmışlar Yolları
Salınada Salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
Salınada Salınada gel, haydi Yavrum
Dön dolaş yine bana gel
-
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
Benim adım dertli dolap
Suyum akar yalap yalap
***
Böyle emreylemiş çalap
Derdim vardır inilerim
Böyle emreylemiş çalap
Derdim vardır inilerim
***
Ben bu dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
Ben bu dağın ağacıyım
Ne tatlıyım ne acıyım
***
Ben Mevla'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim
Ben Mevla'ya duacıyım
Derdim vardır inilerim
***
Dağda kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
Dağda kestiler hezenim
Bozuldu türlü düzenim
***
Ben usanmaz bir ozanım
Derdim vardır inilerim
Ben usanmaz bir ozanım
Derdim vardır inilerim
***
Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
Yunus bunda gelen gülmez
Kişi muradına ermez
***
Bu fanide kimse kalmaz
Derdim vardır inilerim
Bu fanide kimse kalmaz
Derdim vardır inilerim