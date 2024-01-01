Yavuz Bingöl

-
Nazlı yarimle ayrıldım
Bu bir rüya, belki bir düş
Yar uçup gelmeyen bir kuş
Demek ki ayrılık buymuş
***
Yarim nerde, yarim nerde?
Yaralarım derinlerde
Gider bu can, durmaz sende
Bir kez görem yarim nerde
***
Yine yandım, yine yandım
Yaralandım, yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez, kandırır beni
***
Ah yine yandım, yine yandım
Yaralandım, yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez, kandırır beni
***
Bilmez yar halimi bilmez
Felek hiç yüzüme gülmez
Gel ayrılma nazlı yarim
Güzelliğin gider, kalmaz
***
O yar nerde, o yar nerde?
Yaralarım derinlerde
Gider bu can, durmaz sende
Bir kez görem yarim nerde
***
Yine yandım, yine yandım
Yaralandım, yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez, kandırır beni
***
Ah yine yandım, yine yandım
Yaralandım, yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez, kandırır beni
***
Yine yandım, yine yandım
Yaralandım, yaralandım
Ayrılık yandırır beni
Yar sevmez, kandırır beni
-
Urfa'ya paşa geldi anam
Urfa'ya paşa geldi
Tahta temaşa geldi anam
Tahta temaşa geldi
***
Bir elim yâr koynunda anam
Bir elim yâr koynunda
Bir elim boşa geldi anam
Bir elim boşa geldi
***
Hani mendilim, hani anam?
Hani mendilim, hani?
Durmaz parmağım kani anam
Durmaz parmağım kani
***
Benim sevdiğim sensin anam
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani anam?
Senin sevdiğin hani?
***
Urfa, Urfa içinde anam
Urfa, Urfa içinde
Kavruldum yâr içinde anam
Kavruldum yâr içinde
***
Ellerin yâri gelmiş anam
Ellerin yâri gelmiş
Benimki yok içinde anam
Benimki yok içinde
***
Hani mendilim, hani anam?
Hani mendilim, hani?
Durmaz parmağım kani anam
Durmaz parmağım kani
***
Benim sevdiğim sensin anam
Benim sevdiğim sensin
Senin sevdiğin hani anam?
Senin sevdiğin hani?
-
Aydost
Canım hey
***
Kalktı göç eyledi avşar elleri hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri
Ağır, ağır giden elleri bizimdir
***
Arap atlar yakın eder ırağı
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağ başından aşan yollar bizimdir
Yollar bizimdir, yollar bizimdir
Yollar bizimdir
***
Aydost
Canım hey
***
Dadaloğlum bir gün kavga kurulur hey hey
Dadaloğlum bir gün kavga kurulur
Tüfek ile davlumbazlar vurulur
***
Nice koç yiğitler yere serilir
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir, sağlar bizimdir
-
Bir Nisan yağmurunda
Islandı yandı gönlüm
Sarı sarı yapraklarla
Ay düştü soldu gönlüm
***
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Sen çıkıp gelsen
Sen çıkıp gelsen
***
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Sen çıkıp gelsen
Sen çıkıp gelsen
***
Bir Nisan yağmurunda
Islandı yandı gönlüm
Sarı sarı yapraklarla
Ay düştü soldu gönlüm
***
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Tam gemiler kaçtı derken
Turnalar uçtu derken
Sen çıkıp gelsen
Sen çıkıp gelsen
-
Düşlerin parlayıp söndüğü yerde
Buluşmak seninle bir akşam üstü
Umarsız şarkılar dudağımda bir yarım ezgi
Sığınmak, gözlerine sığınmak bir akşam üstü
Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış
Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi
***
Bir orman bir gece kar altındayken
Çocuksu, uçarı koşmak seninle
Elini avcumda bulup yitirmek, yitirmek
Sığınmak, ellerine sığınmak bir gece vakti
Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek
Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken
***
Bir kenti böylece bırakıp gitmek
İçinde bin kaygı, binbir soruyla
Bitmemiş bir şarkı dudağında bir yarım ezgi
Sığınmak, şarkılara sığınmak bir ömür boyu
Gözlerin bir çığlık, bir yaralı haykırış
Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi
Ellerin bir martı, telaşlı ve ürkek
Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken
(Ohh bitti)
(İyi ki varsınız efendim teşekkür ederim)
-
Deli gönül Abdal olmuş, gezer deryada
Bir nefeslik yolum kalmış, varamam sana
Düştüm bir deli deli sevdaya
Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın
Düştüm bir deli deli sevdaya
Gönül, sana bu dert yetmez mi sandın
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Savruluyor ömrüm benim tozlu yollarda
Avareyim dolanırım gurbet bağında
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın
Kapılmışım bir hain rüzgara
Gönül, sana fırtınalar yetmez mi sandın
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
Gelirse ölüm de, inan, inan az gelir
İnan az gelir, inan az gelir
***
Ne gelirse benim de başa sevdadan gelir
Sevdadan gelir, sevdadan gelir oy
-
Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım
Deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın
İle hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben
Beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hâlâ
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Ne bir ses ne de haber
Gelmiyor artık senden
Öylece kalakaldım
Deli hasretinle ben
***
Bir yabancı selamın
İle hüzünlere daldım
Kendi ellerimle ben
Beni kederlere saldım
***
Sonunda bir oyuncak
Kara sevda aldım senden
Yani değişmedim hâlâ
Öyle biraz çocuk kaldım
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
***
Yok, öyle el gibi durma, gül biraz
Sana gülmeler yaraşır
Yok, öyle güz gibi soğuk olma
Güz ayrılık taşır
-
İçimde bir sızı var
Göğsümde büyür, anne
Koskoca bir şehirde
Yalnızım yine, anne
***
İçimde bir sızı var
Göğsümde büyür, anne
Koskoca bir şehirde
Yalnızım yine, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Bu şehir hüzün kokar
Kaybolmuş tüm sokaklar
Hepimiz yıldız gibi
Yalnızız yine, anne
***
Bu şehir hüzün kokar
Kaybolmuş tüm sokaklar
Hepimiz yıldız gibi
Yalnızız yine, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
***
Kavgalardan, küslüklerden
İki yüzlü dostluklardan
Yalanlardan, çalanlardan
Yoruldum artık, anne
-
Gönül çalamazsan aşkın sazını, aşkın sazını
Gönül çalamazsan aşkın sazını
Ne perdeye dokun, ne teli incit
Eğer çekemezse gülün nazını
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
***
Eğer çekemezse gülün nazını
Ne dikene dokun canım ne gülü incit, ne gülü incit
***
Dinle ki bülbülü gelesin coşa, gelesin coşa
Dinle ki bülbülü gelesin coşa
Karganın namesi gider mi hoşa?
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök canım ne dalı incit, ne dalı incit
***
Meyvesiz ağacı sallama boşa
Ne yaprağını dök canım, ne dalı incit, ne dalı incit
-
Sakin göllerin kuğusuyduk
Salınarak suyun yanağında
Yarılan ekmeğin buğusuyduk
***
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
***
Biri saksımızı çiğneyip gitti, biri duvarları yıktı
Camları kırdı, fırtına gelip aramıza serildi
Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi
Bizi yaraladı
***
Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı
Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu
Dedimya gözüm ciğerim yanıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle
***
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
***
Dağlarda çoban ateşiydik
Dolanarak mavzer yatağında
Ceylanın pınara inişiydik
***
Göğsüm daralıyor, yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
***
Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş
Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe.
Hep aynı yerde karşılaşırdık tesadüf bu
Birer tomurcuktuk hayatın kollarında
Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında
***
Dedimya gözüm hiç yoktan susturuldu şarkımız
Yüreğim kanıyor, ciğerim yanıyor
Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle
***
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
Olmasaydı sonumuz böyle
***
Göğsüm daralıyor yüreğim kanıyor
-
könlüm senin esirin
galbim senindir yar
insaf eyle hoş sözle
meni gel dindir yar
***
söyle nedir bu edalar
bu işve bu naz
vallah ay gız bu gözellik
sene de kalmaz
***
yalgızam yalgız
gel meni möhnete oda salan vefasız
***
söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
geder ay gız bu gözellik sana da galmaz
***
dağlar başı dumandır
aman allah yar yine dumandır
ayrılığın ölümden mene yamandır
***
söyle nedir bu edalar bu işve bu naz
vallah ay gız bu gözellik sene de galmaz
***
yalgızam yalgız
gel meni möhnete oda salan vefasız
-
Gökte uçan huma kuşu
Tozludur hayat yokuşu oy
Gökte uçan huma kuşu
Tozludur hayat yokuşu oy
***
Feleğin bize bakışı
Hoş mudur, hoş değil midir?
Feleğin bize bakışı
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bir fener al da eline
Karanlığın vur beline
Bak şu köyün güzeline
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bana bir sevgili göster
Ben istemem, gönül ister
Yüzünden pahalı astar
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Çınar gökyüzünü deler
Yaprağını yele salar oy
Çınar gökyüzünü deler
Yaprağını yele salar oy
***
Söyle derdini, deseler
Hoş mudur, hoş değil midir?
Söyle derdini, deseler
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bir fener al da eline
Karanlığın vur beline
Bak şu köyün güzeline
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bana bir sevgili göster
Ben istemem, gönül ister
Yüzünden pahalı astar
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bir fener al da eline
Karanlığın vur beline
Bak şu köyün güzeline
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
***
Bana bir sevgili göster
Ben istemem, gönül ister
Yüzünden pahalı astar
Hoş mudur, hoş değil midir? oy
-
Bu dağda yaşarmış söylenmez türküymüş
Güneşle doğarmış bilinmez öyküymüş
Yüksekten uçarmış turnalarla dostmuş
Benim kirvem imiş
***
Bu dağda yaşarmış söylenmez türküymüş
Güneşle doğarmış bilinmez öyküymüş
Yüksekten uçarmış turnalarla dostmuş
Benim kirvem imiş
***
Bu dağda yaşarmış söylenmez türküymüş
Güneşle doğarmış bilinmez öyküymüş
Yüksekten uçarmış turnalarla dostmuş
Benim kirvem imiş
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım
***
Yollarına kurban olduğum
Bin yıl oldu kime sorayım
Bugün gelecekmiş yola durayım
Dağa taşa seni sorayım